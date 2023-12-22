В Украине осудили сотрудника мобильного оператора, который работал на РФ

По информации следствия, мужчину завербовали в феврале прошлого года. Он следил за перемещением войск, а видео и фото передавал врагу через чат-бот.

К 15 годам заключения приговорили работника одного из мобильных операторов, который работал на Россию и следил за ВСУ. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что задержали вражеского агента в Днепре в апреле прошлого года. Он следил за размещением военных штабов и комплексов ПВО в городе.

Также злоумышленник пытался выведать маршруты, по которым железнодорожным транспортом переправляется украинская военная техника на фронт. Кроме того, он корректировал удары врага, передавая ему информацию о последствиях воздушных атак.

Фото: Офис генпрокурора

В частности, в Офисе Генпрокурора говорят, что мужчина должен был передать вражеской ГРУ информацию о масштабах разрушений в результате атаки железнодорожного узла в Павлограде. Фотографии, видео и электронные карты с отметками он посылал врагу через специальный чат-бот российской разведки.

В Службе безопасности Украины говорят, что задержали агента РФ в его доме, когда он готовился связаться с работниками разведки. Следствие установило, что предателя завербовали в конце февраля прошлого года.

Мужчина не признал свою вину в содеянном, однако заявил, что будет ходатайствовать об обмене. Сначала суд назначил ему 10 лет лишения свободы, однако прокуроры обжаловали это решение и суд второй инстанции назначили предателю 15 лет заключения.

Напомним, недавно в Украине осудили жителя Одессы, который пытался создать агентурную сеть в городе и завербовать сотрудницу СБУ.

Кроме того, в конце ноября работники СБУ сообщили о подозрении блогеру, который провоцировал на конфликты правоохранителей и военных. Свои действия он транслировал в соцсети.