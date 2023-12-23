Переговоры по членству Украины в НАТО могут начаться через полгода, — экс-посол США (видео)

Экс-посол США Уильям Тейлор высказал мнение, что процесс переговоров Киева о вступлении в ЕС может занять больше времени, чем переговоры о вступлении в Альянс.

Бывший посол США Уильям Тейлор назвал главное условие для вступления Украины в НАТО — она должна победить Россию в войне. Об этом он сказал в комментарии на телеканале FREEDOM.

По его словам, существует возможность начать переговоры о членстве Украины в Альянсе уже на следующем саммите НАТО в Вашингтоне (США).

"Думаю, что лидеры НАТО еще до этого не дошли. Они еще не приняли это решение. У них есть несколько месяцев, чтобы прийти к выводу, чтобы дать Украине начать переговоры о членстве в НАТО. Все понимают, что страна, которая воюет, не может присоединиться к Североатлантическому альянсу. Тем не менее, Украина может начать переговоры о членстве", — говорит Уильям Тейлор.

Он отметил, необходимо принять много решений, до того, как Украина сможет вступить в НАТО. Они касаются механики, логистики, правил и совместимости вооружений Украины со странами НАТО.

"Все эти переговоры важны, они должны начаться в июле 2024 года на саммите, а затем, как только война закончится, Украина сможет вступить в НАТО. Этот процесс необходимо начать здесь в Вашингтоне в июле следующего года. Но это может произойти быстрее — главное закончить войну и победить и тогда переговоры могут завершиться фактическим членством", — сказал экс-посол.

Кроме того, Уильям Тейлор высказал мнение, что процесс переговоров Киева о вступлении в ЕС может занять больше времени, чем переговоры о вступлении в Альянс.

"Вступление Украины в НАТО может произойти через несколько месяцев или через год после победы. Тогда как переговоры с Европейским Союзом, вероятно, займут от двух до трех лет, некоторые европейцы говорят о пяти и даже десяти годах. То есть в любом случае переговоры с ЕС займут больше времени, чем переговоры по НАТО", — подытожил Уильям Тейлор.

Напомним, что 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к сотрудникам МИД заявил, что Украине сложнее всего стать полноценным членом НАТО, однако дипломаты должны найти ключ к решению этой проблемы.

19 декабря Владимир Зеленский высказался о "частичном" вступлении Украины в НАТО. По его словам, ему трудно представить, как можно будет реализовать подобный сценарий.