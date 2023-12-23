Мы знаем, где они живут: Эстония окажет содействие Украине в мобилизации мужчин за границей

По словам министра внутренних дел Лаури Ляенеметса, в Эстонии проживает приблизительно 7500 украинских граждан призывного возраста.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс сообщил о готовности своей страны предоставить поддержку Украине в мобилизации ее граждан, если это потребуется. Об этом сообщает издание Postimees.

По словам министра, что в Эстонии проживает приблизительно 7500 украинских граждан призывного возраста. При этом он подчеркнул, что многие из них освобождены от обязательной мобилизации.

"По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители по меньшей мере трех детей, родители детей-инвалидов и люди, которые ухаживают за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много", – пояснил Ляенеметс.

В соответствии с высказыванием министра, Украина не может осуществлять мобилизацию своих граждан, проживающих в Эстонии, в силу международного права. Этот процесс требует наличия соглашения между соответствующими государствами.

Ляенеметс планирует официально уведомить украинские власти о том, что в случае желания призвать украинских граждан, проживающих в стране, в армию, Эстония готова рассмотреть возможность заключения соответствующего договора с Украиной.

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", – добавил министр внутренних дел.

В МВД Эстонии заявили, что не собираются депортировать украинцев для службы в ВСУ

Ранее начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги заявил, что Украина не обращалась к правительству Эстонии с запросом о возможной поддержке в осуществлении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел) об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – сказал Янек Мяги.

Напомним, недавно глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров дал интервью немецкому изданию Welt. В ходе беседы обсуждался вопрос о мобилизации украинцев призывного возраста за рубежом. Однако, по словам начальника управления прессы оборонного ведомства Иллариона Павлюка, издание "сместило акцент" в своей публикации. Павлюк отметил, что Умеров рассматривал вопрос скорее как рекрутинг и подчеркивал необходимость донести до граждан, временно проживающих за пределами Украины, важность присоединения к Вооруженным Силам Украины для обеспечения защиты страны.

Вместе с тем, на информацию о мобилизации за рубежом отреагировали в Офисе президента, о чем сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, поддержавший позицию министра обороны относительно призыва на службу мужчин, которые находятся за пределами страны.