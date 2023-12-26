"Концентрируются на точечных ударах": в Авдеевской ОВА сообщили подробности наступления РФ (видео)

Наступательные действия войск РФ, как сообщил руководитель Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш, происходят на разных направлениях. Это касается промышленной зоны, Степового и коксохимического завода.

Российские войска концентрируются на точечных ударах с применением техники, то одновременно и на промышленную зону, Степовое и Авдеевский коксохимический завод. Руководитель Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в эфире программы "Лінія фронту" сообщил подробности.

Он отметил, что оккупанты и в дальнейшем давят постоянными атаками в этой локации. Враг не уменьшает усилий, постоянно меняет тактику, чтобы найти "щели" в украинской обороне. Легче не становится, поскольку захватнические подразделения пытаются реализовать свои планы по оккупации города.

"Почти постоянно в какой-то динамике, что-то меняют — то идут со многих направлений одновременно малыми группами, то концентрируются на более точечных ударах с применением техники", — пояснил он.

Барабаш отметил, что происходят наступательные действия на разных направлениях. Это касается промышленной зоны, Степового и Авдеевского коксохимического завода.

Ситуация в районе Авдеевки — данные Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба от 26 декабря, украинские защитники и в дальнейшем сдерживают россиян, которые не оставляют попыток окружить город Авдеевка. Украинские подразделения и в дальнейшем держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Таким образом, за прошедшие сутки отбито 27 атак российских оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 13 — неподалеку Невельского и Первомайского Донецкой области.

Напомним, издание Independent 25 декабря сообщило, что украинские военнослужащие испытывают тревогу по поводу того, что военная помощь союзников в виде вооружения и боеприпасов может сократиться. Украинские военные говорят, как говорилось в сообщении, сейчас у Сил обороны есть ресурсы, чтобы удерживать позиции. Однако в случае сокращения поставок вооружения и боеприпасов, враг может прорвать оборону ВСУ, и линия фронта изменится.