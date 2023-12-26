На Запорожском направлении бойцы НГУ испытали новые взрывные устройства для ударных дронов

Бойцы подразделения "ЮНКЕРС" роты ударных БпЛА бригады "Спартан" испытывают несколько видов снарядов, которые можно использовать для FPV-дронов для поражения вражеской пехоты и техники.

На Запорожском направлении в перерывах между боевыми задачами бойцы НГУ тренируются и отрабатывают новые тактики противодействия врагу. Так бойцы подразделения "ЮНКЕРС" роты ударных БпЛА бригады "Спартан" испытали новые взрывные устройства, которые можно использовать в качестве заряда для FPV-дронов. Об этом сообщает пресс-служба воинской части 3017 НГУ.

"Сейчас это испытания, чтобы проверить, действенны ли эти боеприпасы для уничтожения вражеских целей. Проверяем несколько видов снарядов, такие как осколочно-фугасные, гранаты и ВОГи. Каждый из них предназначен для поражения различных целей, таких как пехоты и техники противника", — отмечает один из членов экипажа Мекс.

Нацгвардейцы отметили, что многое зависит не только от размера и силы взрывного устройства, но и от обученности и мастерства оператора дрона.

"Чтобы просто летать, без каких-либо препятствий и тому подобного, человеку достаточно трех-четырех дней, чтобы научиться. А уже, чтобы профессионально проводить разведку, выявлять врага, делать сбросы здесь уже нужно много практики и усилий. Недостаточно просто летать, надо еще и учитывать много деталей — это целая наука", — рассказывает оператор БпЛА на псевдо Греча.

По словам бойцов, сейчас у них есть дроны-камикадзе и Mavic, но они — расходный материал и нужны постоянно.

"Сначала проводим разведку мавиками, а потом уже уничтожаем теми боеприпасами, которые именно сегодня испытываем. И для россиян это страшная угроза от нас, потому что от них трудно спрятаться, как пехоте, так и вражеской технике, поэтому для нас сегодня так важно совершенствовать свои навыки и вооружение", — рассказывает нацгвардеец Флегма.

Распространение новейших технологий заставляет украинских защитников перестраиваться, постоянно учиться новому.

Напомним, что ВСУ рассказали об успехах дронов Backfire за год работы. Около 60% боевых вылетов украинские дроны Backfire совершили во втором квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что в западной части Запорожской области 24 декабря продолжались позиционные бои. Боевые столкновения происходили в районе Роботино, Вербового и к югу от Гуляйполя.