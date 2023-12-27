Нет ни одного уцелевшего окна, — Херсонская ОГА о последствиях атаки на железнодорожный вокзал (видео)

В администрации говорят, что несмотря на разрушения вокзал работает, а ждать поезд пассажиры могут в укрытии.

В железнодорожном вокзале Херсона нет ни одного уцелевшего окна, частично разрушены стены и кровля. Сейчас там проводятся первоочередные ремонтные работы. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, в результате обстрела вокзала погиб 29-летний полицейский из Кировоградской области, а его 34-летний и 38-летний коллеги получили травмы. Также ранения получил 30-летний местный житель. Он в состоянии средней тяжести находится в медучреждении. В тяжелом состоянии в больнице находится еще один местный житель — 53-летний мужчина.

"Железнодорожный вокзал подвергся серьезным разрушениям, нет ни одного уцелевшего окна, частично разрушена стена, кровля, повреждены вагоны поезда, 3 частных дома, территория базы, мотель, магазин", — рассказал председатель ОГА.

Он добавил, что вокзал работает, и ждать свой поезд пассажиры могут в укрытии, а о восстановительных работах можно будет говорить после завершения обстрелов.

Также Александр Прокудин проинформировал, что все пассажиры смогли поехать вчера, 26 декабря, в Киев — их автобусом доставили в Николаев, где они сели в поезд и были в украинской столице согласно графику.

Также в Херсоне продолжаются аварийно-восстановительные работы и на объектах критической инфраструктуры, куда были попадания. В городе уже есть газоснабжение, энергетики продолжают подавать свет в дома херсонцев.

"Ситуация с энергетической инфораструктурой очень серьезная. Российские террористы повредили ряд объектов инфорастуктуры. В некоторых районах свет появился. Газоснабжение есть, централизованное теплоснабжение отсутствует в 25 домах в Херсоне, сам газ запускают по очереди, думаю что до конца недели все будут с газом", — сказал глава ОГА.

Он отметил, что 26 декабря Россия атаковала Херсон 161 раз. В общем ранения получили 20 жителей.

Напомним, что 24 декабря ВС РФ обстреляли жилой район в Херсоне, после взрыва начался пожар. В результате этой атаки погибли три человека, еще семеро получили ранения, включая 15-летнего подростка.

Ранее сообщалось, что во время эвакуации гражданских с Херсонского вокзала ВС РФ атаковали здание вокзала и подвижной состав. В результате вражеского обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области Игорь Мисюня.