Пограничники поймали 16 беглецов: какую схему придумали уклонисты (фото, видео)

По информации оперативных сотрудников пограничного отряда, уклонисты пытались пересечь границу как группами, так и по одному.

За одни сутки пограничники Чопского отряда задержали 16 граждан Украины, которые пытались незаконным образом пересечь границу Украины со Словакией. Тринадцать из них направлялись двумя группами, остальные трое шли по одному. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По заявлению пограничников, группу мужчин задержали на окраине населенного пункта Дубрыничи Ужгородского района.

"Правоохранители остановили легковой автомобиль украинской регистрации, который направлялся в сторону Словакии. В нем находились восемь мужчин призывного возраста, которые оказались жителями Закарпатья", — говорится в отчете.

Водитель легковушки согласился за денежное вознаграждение доставить до границы своих односельчан и способствовать в их переправке на территорию Словакии. Во время задержания он пытался убежать, однако военнослужащие его остановили.

Водитель легковушки согласился за денежное вознаграждение доставить до границы своих односельчан-уклонистов

Другую группу из четырех закарпатцев остановили на участке ответственности отделения "Паладь Комаровцы". Задержать нарушителей удалось также благодаря опережающей информации оперативников. В указанный ими район выслали дополнительные наряды, которые обнаружили группу мужчин в нескольких сотнях метров от госграницы.

За одни сутки пограничники Чопского отряда задержали 16 граждан Украины

Еще трех правонарушителей задержали в ходе осуществления проверочных мероприятий пограничные наряды на участке ответственности отделов "Ужгород" и "Новоселица". Один из мужчин хотел добраться до Словакии вне пунктов пропуска, двое других находились в пограничные без документов, удостоверяющих личность.

"Мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, задержали в административном порядке. Их привлекли к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"", — добавили пограничники.

Напомним, трое беглых экс-нардепов выехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись во время полномасштабного вторжения.

Также известно о выдумке беглецов в Одесской области. Там женщина придумала нехитрую схему переправки уклонистов за границу.