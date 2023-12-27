"Втрое больше оружия и техники": Зеленский наградил работников отечественной "оборонки" (видео)

Украина, как заявил президент, на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для дронов и уже имеет важные результаты по ракетам.

В 2023 году удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время награждения работников отечественного оборонного комплекса, сообщается на сайте Офиса президента.

Он назвал такой показатель очень весомым ростом, что касается боеприпасов для артиллерии. По его словам, Украина на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для дронов, есть важные результаты по нашим ракетам.

"Количественные и качественные показатели по ракетам уже ощутимо больше, и будут еще больше", — сообщил он.

Производство оружия в Украине

Министр обороны Украины Рустам Умеров 15 декабря принял участие в британо-украинской конференции по оборонной промышленности, которая состоялась в Киеве. По словам чиновника, цель министерства на следующий 2024 год — локализовать производство вооружения в Украине. По его словам, нужно не только создавать и развивать новейшие военные технологии, но и масштабировать их.

Министр обороны подчеркнул, что Киев заинтересован в прямых сделках с британскими производителями и готов подписывать долгосрочные контракты, поскольку Великобритания — один из крупнейших партнеров и союзников Украины. По его словам, на вооружение, военную технику и боеприпасы для Сил обороны в бюджете ведомства выделено 255 миллиардов гривен.

Напомним, эксперт назвал условия производства более 1 млн дронов в 2024 году в Украине. Выпуск беспилотников, как заявил соучредитель компании DroneUA и эксперт в сфере беспилотных технологий Валерий Яковенко, реально увеличить вдвое по сравнению с 2023 годом, в частности моделей с дальностью полета более 100 км.