В школах Мариуполя создают мемориалы в честь оккупантов, — мэрия (фото)

В горсовете говорят, что россияне установили в двух школах мемориальные доски с именами оккупантов, а в одной из них поставили бронзовый памятник.

В Мариуполе оккупационная власть героизирует российских военных, которые захватили и практически уничтожили город. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что свою пропаганду оккупанты пытаются продвигать в первую очередь через школы. Так, в двух школах временно оккупированного города установили мемориальные доски в честь погибших российских военных, а в одной из них даже установили бронзовый памятник.

К примеру, в школе №65 мемориальная доска посвящена бывшему ученику Сергею Аникееву, который еще в 2014 году перешел на сторону врага и воевал за "ДНР".

Фото: Мариупольский городской совет

Отмечается, что мариупольчанин участвовал в захвате города вместе с российскими военными и погиб в мае прошлого года.

В Мариупольском горсовете говорят, что теперь его портер висит на стене школы, а детям рассказывают, что он боролся с "неонацистами".

Еще одну мемориальную доску установили перед школой №7. Отмечается, что еще в июле ее переименовали в честь российского военного Романа Кутузова, который якобы "освобождал" город.

Фото: Мариупольский городской совет

Оккупант был убит в июне прошлого года. Кроме мемориальной доски оккупационные власти решили установить в его честь бронзовый бюст.

Фото: Мариупольский городской совет

В городском совете отмечают, что Россия пытается навязать жителям искаженную историю, а убийц превращает в героев.

Напомним, российские военные в Мариуполе снова используют мирных жителей как "живой щит". Из-за постоянных срабатываний противовоздушной обороны они переместили свою живую силу и склады с боеприпасами в жилые кварталы.

В частности, 28 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что между жилыми домами разорвался российский боекомплект. По его словам, украинские партизаны не причастны.