Численность армии США стала наименьшей с 1940 года: кого сократят в 2024 году

По словам министра армии США Кристин Вормут, в следующем году планируется сокращать Силы ближнего боя, которые затачивались для боев с террористами.

В 2024 году армию США ждут структурные изменения из-за использования многодоменных операций. Сейчас численность армии является наименьшей с 1940 года. Об этом сообщает Defense News.

В американской армии фиксируется дефицит личного состава. Вооруженные силы завершили 2023 финансовый год с 452 тысячами бойцов на действительной службе — это наименьшая численность с 1940 года. Министр армии Кристин Вормут сообщила, что в дальнейшем планируется сокращение "Сил ближнего боя" (close-combat forces), которые создавались для боевых действий против террористов в дополнение к другим Силам, исходя из их назначения и других факторов, например, уровень развертывания.

Также СМИ писали, что планируется сокращение Сил спецопераций на 3000 бойцов. Решение потребовало посредничества министра обороны Ллойда Остина. Сейчас деталей по сокращению немного, но ССО США провели брифинг для Конгресса по этому вопросу. Один из политиков на условиях анонимности заявил, что значительная часть сокращений будет касаться "труднозаполняемых пустых мест".

"Сокращения предназначены для того, чтобы армия не стала "пустой" (hollow), — говорит Вормут, используя термин, который появился после Вьетнама, когда некоторые подразделения существовали на бумаге, а не в реальной жизни.

Напомним, США в 2024 году должны выбрать преемника для истребителя F-22 Raptor, который до конца 2030 поступит на вооружение.

28 декабря СМИ подсчитали, сколько вооружения передали Соединенные Штаты Украине с начала 2023 финансового года.