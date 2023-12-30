Возле Авдеевки 4 бойца ВСУ буквально "выкурили" оккупантов из блиндажа и захватили позиции (видео)

Российских оккупантов на вражеской позиции было больше, чем украинских пехотинцев, но они смогли ликвидировать двух оккупантов, а остальных взять в плен.

Вблизи Авдеевки бойцы ВСУ отбили у оккупантов ранее утраченные позиции еще и набрали пленных. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, бой вела отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Четыре украинских пехотинца буквально выкуривают российских оккупантов с ранее утраченной позиции на Авдеевском направлении. Двое военнослужащих ВС РФ ликвидированы, еще четверо попали в плен", — проинформировал журналист.

На обнародованных кадрах видно отрывок штурма. Бойцы президентской бригады вплотную приблизились к вражеской позиции и обезвредили двух вражеских солдат. Далее они подошли к блиндажу оккупантов и один из украинских защитников бросил в блиндаж зажигательную смесь. Оккупанты начали выбираться из горящего блиндажа с поднятыми руками.

Напомним, что пятеро бойцов ВСУ отбили позиции у ВС РФ вблизи Синьковки и захватили пленных. Штурмовая группа украинских воинов действовала при поддержке танка.

Ранее сообщалось, что танк ВСУ залетел на позиции россиян в "освобожденной" Марьинке и расстрелял их в упор.