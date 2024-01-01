"Без всяких колебаний": Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить США и Южную Корею

Лидер КНДР призвал свою армию использовать ядерное оружие в случае провокации. В Южной Корее пообещали в ответ быстрый конец его руководства страной.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал свою армию "тщательно уничтожить" США и Южную Корею в случае провокации. Об этом 1 января сообщили в AP News.

Саму Южную Корею лидер КНДР назвал "колониально подчиненным государством", чье общество "испорчено культурой янки". Ким Чен Ын заявил, что в случае конфликта для "подавления" соседней страны его военные должны использовать все доступные средства — включая ядерное оружие.

В Министерстве обороны Южной Кореи ответили, что в случае ядерного удара их и американские силы моментально приблизят конец правительства Ким Чен Ына.

На прошлой неделе лидер КНДР уже сообщал, что в 2024 году его войска запустят еще три спутника-шпиона. Кроме того, страна должна изготовить больше ядерных материалов и разработать ударные беспилотники.

31 декабря Ким Чен Ын также подчеркивал и развитие ядерного потенциала страны. Он обвинил США и "другие вражеские силы" в противостоянии и заявил о готовности нанести "смертельный удар".

"Чтобы полностью уничтожить их, мобилизовав все самые жесткие средства и возможности без всяких колебаний", — добавил лидер.

В то же время президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в своей новогодней речи сообщил, что усилит военные средства превентивного удара и противоракетной обороны.

Эксперты предполагают, что небольшие военные столкновения между странами могут произойти уже в этом году — вдоль границы. По прогнозам специалистов, КНДР испытает запуски межконтинентальных баллистических ракет и другое новое оружие.

В СМИ добавили, что ядерный арсенал Северной Кореи оценивают по-разному — от примерно 20-30 бомб до более 100. Ожидается, что Ким Чен Ын продолжит усиливать свою риторику, чтобы в случае победы Дональда Трампа на выборах вынудить США к компромиссу.

Напомним, в СМИ информировали, что КНДР может прибегнуть к кибератакам и киберпровокациям во время выборов в США и Южной Корее.

Также в СМИ передавали, что Ким Чен Ын приказал армии и оборонно-промышленному комплексу быстрее подготовиться к войне.