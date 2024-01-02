"Лицемерная Россия": в Чехии осудили ракетную атаку по Украине и заявили, что не оставят украинцев

Глава МИД Чехии назвал Россию лицемеркой, которая бомбит гражданские объекты и убивает невинных людей.

В Министерстве иностранных дел Чехии отреагировали на утреннюю ракетную атаку РФ по Украине. Здесь заявили, что несмотря на то, что Россия хочет, чтобы все устали от войны в Украине, Чехия и дальше будет помогать Киеву. Об этом в своем Х (твиттере) написал глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Лицемерная Россия. Обвиняя других в геноциде, они снова бомбардируют гражданские объекты в Украине и убивают невинных людей. Она хочет, чтобы мы устали от войны и оставили украинцев. Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни когда-либо еще", — отметил Липавский.

Ранее Ян Липавский заявил, что Чехия не будет объяснять России передачу своего вооружения Украине. Тогда РФ требовала от Чехии объяснить, как чешские ракеты Vampire к РСЗО попали на территорию РФ во время обстрела ВСУ Белгорода 30 декабря. В МИД Чехии заявили, что охотно примут участие в заседании Совбеза ООН, где Россия объявит о выводе войск из другой страны.

Напомним, что 30 декабря в Министерстве обороны РФ заявили, что для атаки на Белгород Украина якобы использовала 2 ракеты "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Также сообщалось, что утром 2 января 2024 года украинская ПВО смогла отразить массированную ракетную атаку с применением большого количества баллистических ракет. Ни одна страна мира не отразила такие атаки, заявил украинский волонтер Тарас Чмут.