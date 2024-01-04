На побережье Крыма обнаружили морской дрон со взрывчаткой — росСМИ (фото)

По информации российских медиа, в морском беспилотном катере может быть 500 килограммов взрывчатки. Официально находку не комментировали ни в Минобороны РФ, ни в оккупационных властях Крыма.

Во временно оккупированном Крыму на побережье обнаружили морской дрон. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

В медиа пишут, что на борту беспилотного катера может быть 500 килограммов взрывчатки. Обнаружили его в четверг, 4 января, на территории базы отдыха "Уют" возле города Саки.

Фото: Google Maps

Отмечается, что место, где обнаружили морской дрон, оцеплено правоохранительными органами. Также Telegram-каналы опубликовали фото обнаруженного беспилотного катера. Российские медиа пишут, что он украинский и обычно у них есть взрывчатка, для якобы осуществления террористических атак.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Отметим, что на момент написания новости в Министерстве обороны России и оккупационных властях Крыма не публиковали заявлений относительно найденного морского дрона.

Напомним, в начале декабря в соцсетях сообщали, что на временно оккупированном полуострове местные жители обнаружили морской дрон ВСУ со взрывчаткой. Его заметили в четырех километрах от частных домов. Сообщалось, что он предположительно был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

Это уже не первый случай, когда оккупанты сообщают о найденных морских дронах. Еще один морской БПЛА был обнаружен в Крыму в конце ноября на западном побережье. В частности, он не имел внешних повреждений.