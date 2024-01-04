Под Работино оккупанты эвакуировали "важную шишку" и положили полроты, — боец ВСУ

ВС РФ пытались штурмовать Работино, но благодаря разведчикам Сил обороны их удалось быстро притормозить, рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар".

В районе Работино на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытались идти на штурм, но их планы сломали разведчики Сил обороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале 4 января рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов.

"Оккупанты пытались штурмовать Работино, но благодаря нашим крутым разведчикам их быстро "обломали", — проинформировал он.

Он добавил, что на этом участке фронта российские захватчики понесли потери, в частности, и во время эвакуации раненого.

"Вблизи Работино оккупанты уже положили пол роты личного состава ради эвакуации 200-го, наверное очень важная шишечка отошла к Кобзону", — отметил Станислав Бунятов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 4 января сообщили, что на Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино.

Напомним, что ВС РФ под Кременной "эпично уничтожили" свой танк и выдали его за украинский. Оккупанты сообщили, что "украинский" танк выследили их разведчики, а феерично уничтожили бойцы группировки "Центр".

Ранее сообщалось, что в Донецкой области российские оккупанты готовятся к штурмам на нескольких участках фронта. Туда стягивают пехоту и снайперов. Они пытаются по ночам разминировать дороги, засыпают дистанционно наши позиции "лепестками".