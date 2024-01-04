Прямой вызов США: Китай представил суперавианосец Fujian на 100 000 тонн (видео)

Новейший военный корабль называют вехой в модернизации китайской армии. По данным журналистов, флот КНР теперь может участвовать в операциях на большие расстояния и конкурировать с Соединенными Штатами.

Китай вновь продемонстрировал технологическую мощь, представив свой новейший и самый современный авианосец "Фуцзянь". Усовершенствованный суперавианосец способный катапультировать со своей палубы самолеты разного класса. Об этом пишет The Sun.

На опубликованных кадрах, показанных по государственному телевидению, была показана электромагнитная система запуска авианосца, которая ускоряет взлет. Разработчики улучшили эту технологию за счет некоторых элементов следующего поколения.

Авианосец Фуцзянь: веха армии Поднебесной

Авианосец "Фуцзянь"

Суперавианосец Fujian ("Фуцзянь") также может запускать ракеты PL-10 и PL-15, многоцелевые истребители-невидимки FC-31, многоцелевые истребители J-15 и самолет раннего обнаружения KJ-600.

Сообщается, что новая система более эффективна и надежна по сравнению с технологией, использующейся на предыдущих авианосцах, таких как Shandong или Liaoning.

Авианосец "Фуцзянь": характеристики

Fujian называют вехой в модернизации китайской армии. Сообщается, что теперь китайский флот может участвовать в операциях на большие расстояния и конкурировать в этом отношении с Соединенными Штатами.

Хотя США используют подобные системы на свои авианосцах класса "Форд" и новых атомных авианосцах, есть подозрение, что Китай быстро их догонит. На подавляющем большинстве американских кораблей по-прежнему установлены паровые катапульты (приводятся в действие паром).

Появление Fujian указывает на то, что Китай намерен продолжать использовать новую технологию в дальнейшем, считают аналитики. Это уже третий авианосец КНР, и Поднебесная стремится еще больше модернизировать и расширить вооруженные силы в рамках новой пятилетки.

Новые кадры военного корабля КНР следующего поколения

По данным Минобороны США, уже ведутся работы над четвертым авианосцем, который, как ожидается, будет оснащен атомной установкой и будет похож на корабли класса "Форд".

На фоне кадров новейшего военного корабля один из госчиновников подтвердил стремление Китая к доминированию на море.

"В новом году мы будем использовать каждую минуту и работать решительно, стремясь к скорейшей боевой готовности", — заявил представитель властей.

В последние годы генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР неоднократно призывал свою армию готовиться к будующей войне. В одном из заявлений упоминалось о готовности к "худшему сценарию развития событий".

Некоторые представители Минобороны США заявляли, что Пекин может начать захват Тайваня к 2027 году, то есть к столетию возникновения Народной освободительной армии Китая.

Напомним, что в конце декабря китайские рыбаки сняли редкую субмарину-невидимку КНР. Считается, что у подлодки Type 039C могут быть торпеды и сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты YJ-18. Их радиус действия — до 547 км.

Также сообщалось, что Китай нацелился на еще одну спорную территорию союзника США — Японии.