Производителя аптечек для военных обыскала СБУ: в чем его подозревают (фото)

По материалам дела, с начала полномасштабного вторжения компания "Киевгума" направила в Россию несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства общей стоимостью около 40 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины проводит обыски в ООО "Киевгума", ее дочерних компаниях и учредителях. Об этом 4 января сообщил гендиректор компании Андрей Острогруд в Facebook.

По его словам сотрудники СБУ пришли в компанию ООО "Киевгума" в 7 утра и парализовали работу.

"Новогодние маски-шоу от СБУ! Сегодня с 7 утра в компании ООО "Киевгума" и ее дочерних компаниях, а также у учредителей проходят обыски, вручают подозрения! Парализована работа компании", — написал он.

Служба безопасности Украины проводит обыски в ООО "Киевгума" Фото: Андрій Острогруд

Как именно происходили обыски на предприятии

Андрей Острогруд сообщил, что судебные постановления об обыске, которые предъявили следователи, датированы еще 22 декабря 2023 года, но правоохранители пришли с обысками только сейчас.

"Сейчас более 20 человек "спецназа" работает "на передке в окопах" (как и 20 сотрудников компании, которые находятся действительно там). Я лично, к сожалению, (а возможно, и к счастью), нахожусь с 28.12.23 в командировке за границей и конечно физически не могу присутствовать на обысках", — отметил он.

По словам гендиректора, обыски осуществляли одновременно по шести адресам, а также уже объявили подозрение одному из учредителей и директоров компаний.

"Имея информацию о публикациях со стороны СБУ, имею целью заблаговременно проинформировать за мотив такого давления, о чем напишу позже (и о чем уже неоднократно писал, как в соцсетях и СМИ). Поэтому мы уверены, что опровергнем все сфабрикованные доказательства и сомнительные основания открытия этого дела (а сейчас нам уже инкриминируют "госизмену")", — добавил Острогруд.

Как считает руководитель предприятия ООО "Киевгума", в этом деле имело место давление.

"Мы предоставим все доводы и аргументы, опровергнем или прокомментируем те или иные "доказательства", и уверен, что сможем предоставить аргументы кто именно и по чьей указке выполняет такое давление. Официальный пресс-релиз компании опубликуем позже", — сказал он.

Завершение обысков и реакция компании

Впоследствии Андрей Острогруд проинформировал о завершении обысков.

Он отметил, что компания ООО "Киевгума" всегда была публичной и прозрачной, поэтому сотрудники сразу по приходу правоохранителей работали конструктивно: предоставили доступ ко всем помещениям предприятия, документов, серверов компании а также материалов и необходимой информации для объективного расследования в рамках производства.

Острогруд отметил, что сотрудники СБУ работали корректно, в рамках процессуальной процедуры.

"Двери не ломали, сервера не изымали! В дальнейшем работаем вместе для объективного выяснения!", — добавил он.

Предприятие "Киевгума" изготавливает тактические аптечки для ВСУ Фото: Київгума

В чем подозревают предприятие — заявление СБУ

Сама же СБУ сообщила о том, что разоблачила украинскую компанию, которая продавала РФ средства тактической медицины. И хотя следователи не предоставляют название предприятия, по информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет именно о компании "Киевгума".

Согласно информации Службы безопасности, в течение 2022-2023 годов компания направила в Россию несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства.

"Их общая стоимость — около 40 млн гривен", — уточняют следователи.

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Продукцию поставляли через одну из европейских стран. Там владелец компании создал подконтрольную фирму-заказчицу товара для продажи в Евросоюзе. Но после получения продукции ее отправляли в Россию.

Там средства тактической медицины передавали подсанкционным компаниям, которые поставляют амуницию российским войскам. А дальше продукция поступала в индивидуальные аптечки российских солдат, которые воюют против Сил обороны Украины.

"Также оккупанты направляли медицинские средства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах нашего государства. При этом владелец компании для маскировки такой торговли с Россией занимался раскруткой своего имиджа как волонтера и заявлял о передаче медицинских средств украинским защитникам", — проинформировали в СБУ.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Что известно об ООО "Киевгума"

Компания "Киевгума" — лидер рынка Украины по производству изделий из резины, латекса, ПВХ, ТЭП и силикона.

По сообщению Федерации работодателей Украины, в течение 7 лет предприятие является официальным поставщиком тактических аптечек по заказу Министерства обороны Украины. Известно, что с начала войны в Украине предприятие изготовило более 350 тысяч аптечек, соответствующих требованиям НАТО (с декабря 2016 года "Киевгума" имеет валидацию в реестре коммерческих организаций NATO Support and Procurement Agency).

В августе 2023 года компания "Киевгума" вместе с другими предприятиями ("Инклюз-8", "Сперко Украина" и т.д.) стала участницей третьей встречи с бизнесом в Офисе президента по решению проблемных вопросов силами бизнеса и правоохранителей.

Напомним, 20 декабря 2023-го полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц.