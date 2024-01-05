В РФ депутат предложил делать картонные фигуры военных, чтобы те проводили время с семьями (фото)

Скрин с публикацией начал разлетаться по сети, но сам депутат утром заявил, что "гениальную идею" о ростовых фигурах на своей странице ВКонтакте не выкладывал.

В России депутат Вологодской гордумы Михаил Козырев придумал, как сделать так, чтобы оккупанты, которые воюют против Украины, могли присутствовать на семейных застольях и на фото с семьями. Он предложил делать их ростовые фигуры из картона. Об этом пишет издание Baza.

Сообщается, что депутат на своей странице "ВКонтакте" в 1:58 ночи 5 января разместил публикацию, в которой проинформировал, что во время встречи с товарищами у него возникла идея делать ростовые куклы российских солдат и дарить их их семьям.

"Поговорили с товарищами и пришла в голову, как мне кажется, гениальная идея, а что если мы подарим семьям мобилизованных ростовые фигуры с фотоизображением их защитников, чтобы семьи могли встретить Рождество вместе", — написано в посте.

Депутат добавил, что не было решено, делать фигуры в полный рост или до половины, чтобы можно было посадить за стол.

Скрин с публикацией начал разлетаться по местным пабликам, но сам депутат утром заявил, что "гениальную идею" о ростовых фигурах на своей странице "ВКонтакте" он не выкладывал, и вообще все это — фейк и фотошоп.

По словам депутата, он написал заявление в полицию и уверяет, что заявление в правоохранительные органы также написали и женщины, фотографии которых использовались для поста. Михаил Козырев предполагает, что такое могли устроить его конкуренты на фоне предстоящих выборов.

Напомним, что в Челябинской области местный депутат прифотошопил свою голову к телу другого депутата, потому что у него не получилось фото, где он подписывается за Путина.