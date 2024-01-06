"Нежданчик": под Авдеевкой ВС РФ запланировали захватить позиции, но ВСУ оказались проворнее

Из-за того, что оккупанты заблудились, они смогли добраться до желаемых позиций только утром, где их уже встретили украинские защитники

Вблизи города Авдеевка Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои, российские оккупанты потеряли шанс захватить выгодные позиции. Все из-за того, что они планировали сделать это ночью, но заблудились. Об этом в своем телеграм-канале рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов.

По его словам, инцидент произошел в темное время суток.

"Прикол: ночью оккупанты планировали занять позиции, но заблудились. Наши не растерялись — заняли их первыми, в результате утром оккупанты вышли на наших", — говорится в сообщении.

Станислав Бунятов добавил, что из-за того, что Силы обороны сработали наперегонки, немало оккупантов, когда добрались до запланированной позиции "легли на вечный отдых".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 января сообщалось, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать ВС РФ, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Купянском направлении российские оккупанты потеряли штурмовую группу, которая пыталась прорваться в районе Синьковки. Танк с тралом заехал на мины, а остальные так и не решили, что им делать, поэтому они попали под удары дронов-камикадзе и подорвались на других минах.

5 января сообщалось, что ВС РФ продвинулись под Богдановкой и планируют наступление со стороны Кременной и Лисичанска. По данным разведки оккупанты собрали там многочисленную группировку.