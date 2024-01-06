Оккупанты стали воспитаннее и поумнели, — боец ВСУ о ситуации в Крынках

Оккупанты начали использовать технику только для подвоза личного состава, а после потери трех Су-34 перестали обстреливать позиции Сил обороны КАБами.

На оккупированной Херсонщине на левом берегу в районе Крынок российские захватчики стали меньше использовать технику для атаки позиций Сил обороны. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".

"В Крынках оккупанты то ли поумнели, то ли, может, "птахи Мадяра" воспитали, но уже не прутся массово техникой на наши позиции, потому что велик риск потери от FPV. Максимум — использование для доставки личного состава к своим позициям", — проинформировал он.

Боец добавил, что также после того, как ВСУ уничтожили на Херсонщине три вражеских самолета Су-34, оккупанты перестали атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами.

"Нашим ребятам значительно полегчало после сбития трех Су-34, после того ни одного КАБа не видели. Есть, к сожалению, и потери, однако в подавляющем большинстве из-за сложной специфики доставки людей к позициям (форсирование Днепра). Однако коммуникация с правым берегом очень хорошая, раненых немедленно переправляют в тыл", — отметил "Алекс".

Напомним, что на Мелитопольском направлении с передовой с вражеских позиций сбежали более трех десятков оккупантов. Их поймали и наказали свои же.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой оккупанты планировали ночью занять выгодные позиции, но заблудились. Этим воспользовались ВСУ и заняли их первыми, а оккупанты попали под огонь.