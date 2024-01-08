Более 70 лет в строю: самолеты-шпионы U-2 Dragon Lady вышли на "прогулку слонов" (фото)

Легендарные самолеты-разведчики близки к завершению своей карьеры в Воздушных силах США после более 70 лет службы.

На авиабазе Воздушных сил США Билл в Северной Калифорнии состоялась "прогулка слонов" с участием самолетов-разведчиков, учебно-боевых штурмовиков и танкеров. Об этом сообщает The War Zone.

Возглавили "прогулку слонов" самолеты-разведчики U-2 Dragon Lady, за ними следовали самолеты для подготовки летчиков T-38A, а также танкеры KC-135R. Зрелищные кадры имеют горький привкус, пишут в издании. Дело в том, что авиабаза Билл является старейшим эксплуатантом самолетов Dragon Lady. Уже в следующем году их начнут выводить со службы Воздушных сил, чтобы к 2027 году завершить вывод самолетов на пенсию. Это означает, что U-2 будут в эксплуатации более 70 лет.

На "прогулке слонов" были самолеты T-38A, на которых учили летчиков U-2 Фото: US Air Force

U-2 находился под угрозой снятия с эксплуатации почти сразу после того, как его приняли на вооружение. Вывод самолетов на пенсию знаменует собой масштабные изменения в структуре Воздушных сил США. Военные хотят иметь возможность вести боевые действия в условиях чрезвычайной борьбы.

Прогулка слонов — это демонстрация силы армии США Фото: US Air Force

Заменят самолеты-разведчики на беспилотники RQ-180 и в определенной степени RQ-4. Однако кое-что U-2 заберет с собой — невероятную гибкость и многоцелевые способности, с которыми во многих отношениях не смогут конкурировать БПЛА. U-2 должен выполнять задачи вблизи края зоны досягаемости врага.

Напомним, 27 декабря немецкие истребители Eurofighter устроили "прогулку слонов" на аэродроме.

3 января СМИ писали, что в США может сорваться модернизация легендарных бомбардировщиков B-52.