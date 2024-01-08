РФ размещает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, — WSJ

Разведка Миноборны США подтверждает правдивость заявлений главы Кремля об отправке ядерного оружия в Беларусь.

Россия разворачивает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО, чтобы заставить Альянс прекратить военную поддержку Украины. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия завершила размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, которые некоторые считали блефом, могут соответствовать действительности.

По крайней мере советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и ранее заявлял, что глава РФ Владимир Путин начал "принимать меры для размещения тактического ядерного оружия в Беларуси". А в июле 2023 года разведывательное управление Министерства обороны США сообщило, что "нет оснований сомневаться" в заявлениях Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

Сейчас в США уже называют "вероятного кандидата" для выполнения "новой миссии Беларуси по ядерному обмену с Россией".

Так, Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в частности, видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что военный аэродром, расположенный в городе Лида Гродненской области Беларуси и является тем самым пунктом.

"Авиабаза, расположенная в 40 километрах от литовской границы, то единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией", — пишет WSJ.

Издание подчеркивает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия усиливает свои угрозы в адрес Запада.

Как Россия пугает НАТО

Недавно глава Кремля Владимир Путин заявил, что "будут проблемы" с Финляндией после того, как НАТО "втянуло" Хельсинки в НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь говорил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.

Также, по словам замглавы Совбеза РФ, впервые возникла реальная вероятность начала Третьей мировой войны. По его мнению, Киев все же получит деньги от США, но после этого Байден проиграет на президентских выборах, а Украина распадется.

"Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине", — отмечают в WSJ.

Также в РФ заявляли, что в планах есть захват новых украинских территорий, среди которых — Киев, Одесса и Николаев.