"Целый полковник заводит людей на позиции": командир рассказал, какая проблема есть у ВС РФ

Командир "Крым" отметил, что раньше на позициях ловили "вагнеровцев" без брони и с один автоматом. Теперь под Бахмутом, по оценке военного, тяжелее, чем на Авдеевском направлении.

Командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю. "Крым" рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и проблеме в российской армии. Об этом известно из интервью, опубликованного в издании "Украинская правда" 9 января.

Военный подтвердил, что оккупанты также имеют проблему с личным составом. Валид объяснил, что его взвод имеет доступ к перехватам, поэтому он знает, о чем между собой общаются бойцы ВС РФ.

"У них начальник связи бригады заводит людей на позиции, целый полковник. Это показывает то, что с людьми у них очень тяжело", — подчеркнул он.

О вражеских дронах

Командир отметил, что в ВСУ уже привыкли к превосходству россиян в артиллерии, но с начала осени возникла еще одна опасность. Теперь вражеские дроны просто "не садятся".

"Такого раньше, когда мы на то направление заходили, не было", — подчеркнул Валид.

По его словам, ранее на позициях ловили наемников ЧВК "Вагнер", которые были одеты в гражданскую одежду и вооружены только одним автоматом с двумя магазинами. "Вагнеровцы" воевали, не имея даже бронежилетов.

"И они бегали без ничего по полю, но бегали очень быстро, потому что они были легкие. А сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что дроны висят постоянно и делают сбросы", — рассказал военнослужащий.

Он объяснил, что тактику нор бойцы "Вагнера" переняли это из Сирии — так обороняют пустыни.

"Они там этому научились, а мы научились у них. Мы чему-то у них учимся, они чему-то учатся у нас. Так это работает", — добавил разведчик.

О ситуации под Бахмутом

"Крым" заявил, что спустя год боев на Бахмутском направлении украинские войска занимают те же позиции, на которых стояли, когда зашли.

"Может, немножко левее или немножко правее. Но линия та же", — уточнил он.

Командир объяснил, что в какой-то момент врагу удалось отодвинуть защитников, но в течение лета позиции снова отбили.

"Сейчас они снова нас давят. Тяжело", — отметил разведчик.

Он предположил, что под Бахмутом сейчас даже тяжелее, чем под Авдеевкой. ВС РФ прилагают усилия, чтобы отодвинуть украинские войска как можно дальше.

Напомним, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что ВС РФ возобновили штурмы на Купянском направлении.

Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал, что российские оккупанты давят сразу на пяти направлениях. По его словам, вражеским бойцам уже установили дедлайн.