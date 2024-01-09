Европейские проекты танка будущего и истребителя могут не состояться, — парламент Франции

В оборонном комитете считают, что с Германией не синхронизировано то, как будут разрабатывать танки и истребители. Кроме того, они могут поступить в строй в 2050-х годах, что означает, что надо модернизировать Rafale и Leclerc.

Оборонный комитет Франции все меньше верит в реализацию проектов панъевропейского истребителя FCAS и танка MGCS. Об этом сообщает Defense Aerospace.

Франция в кооперации с Германией планирует разработать истребитель 6 поколения FCAS и танк нового поколения MGCS. Однако в отчете об оборонном бюджете на 2024 год сенаторы выражают обеспокоенность относительно будущего проектов. Франция должна в 2025 году определиться с тем, чем заменять истребителя Rafale 4 поколения и танки Leclerc. Но оба проекта могут увидеть мир не раньше 2040-2050-х годов.

К тому же оборонная промышленность также не имеет оптимизма относительно разработки танка и истребителя. На пути также стоит отсутствие синхронизации с Германией в вопросе разработки.

"Если правительства Франции и Германии прилагали усилия для запуска этапа исследования в 2024 году с подписанием документа, фиксирующего операционные требования двух стран, мы не можем игнорировать политический характер этого соглашения, которое не базируется на совместной промышленной стратегии. Вопрос о будущем нашей бронетехники в среднесрочной перспективе остается без ответа", — заключают в комитете.

В вопросе танка MGCS Франция еще отмечает, что в Германии параллельно работают заменой Leopard 2. Его разработкой Германия займется с Италией, Швецией и Испанией. Вопрос финансирования также имеет проблемы. Поэтому если Франция решит ждать MGCS, то надо модернизировать весь парк танков Leclerc.

Художественное изображение будущего FCAS

С истребителями также есть проблемы, первый полет уже сместили на 2 года — на 2029 год. Это также означает, что серийно изготавливать самолеты начнут в середине 2040-2050-х годах. Как и в случае с танком, в случае выбора FCAS надо будет модернизировать имеющиеся Rafale, чтобы они летали еще 25 лет. Проект имеет название F5, но пока очень расплывчатый. Ввод в эксплуатацию перенесен на 2035 год.

Германия может помешать экспорту будущих истребителей FCAS, как это происходит с Eurofighter Typhoon. Франция должна убедиться, что она будет иметь истребитель высокого уровня, чтобы сохранить эффективность воздушного компонента ядерного сдерживания.

Напомним, 14 декабря Италия присоединилась к разработке европейского танка следующего поколения.

9 ноября Швеция заявила о намерении получить самолет нового поколения, но еще не решила, будет ли его покупать или разработает собственными силами.