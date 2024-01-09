Заводы, ТРЦ и склады: в РФ за прошлый год показатель пожаров вырос на 125% (инфографика)

Наибольшее количество пожаров произошло в Московской, Ленинградской и Свердловской областях и Краснодарском крае. "Тренд" на рост количества пожаров на предприятиях фиксировался в течение всего года.

В России в прошлом году по сравнению с 2022-м на 125% выросло количество пожаров. Такие данные обнародовали аналитики разведывательного агентства Molfar.

Так, аналитики Molfar проанализировали пожары в России 2023 года и сравнили со статистикой предыдущего, 2022 года.

По их данным, всего в 2023 году было 939 пожаров в РФ, тогда как в 2022 — 416. То есть в 2023 году количество пожаров в России выросло на 125,7% по сравнению с предыдущим годом. А на 24,5% выросли пожары в 2022 году по сравнению с 2021.

С января 2022 по декабрь 2023 года известно о 1355 пожарах на территории России. Больше всего их было на заводах (почти 38%), складах (так же — 38%) и ТРЦ (12.6%).

В первой тройке объектов которые горят чаще всего — трц, склады, фабрики

Наибольшее количество пожаров произошло в Московской области (162 случая). Далее "рекордсменами" по возгораниям являются Ленинградская и Свердловская области и Краснодарский край.

Количество пожаров на различных объектах в России — статистика по областям за 2023 год

Кроме пожаров на предприятиях и в лесах, в России было за год зафиксировано 100 тысяч пожаров. Из-за огня экономика страны-агрессора понесла убытки примерно в 1 млрд рублей.

Распределение пожаров на различных объектах — сравнение 2022-2023

Больше всего возросло количество пожаров на заводах (357) и складских помещениях (357). Рост количества возгораний был зафиксирован в торговых центрах (130). В октябре 2023 года было 27 инцидентов на заводах и 11 — в торговых центрах. В ноябре количество пожаров на заводах возросло до 40. Сгорело также 27 складов. В декабре пожары охватили 30 заводов и 35 складов.

Тренд на рост количества пожаров на фабриках фиксировался в течение всего года. Пиковые месяцы — май, сентябрь и ноябрь 2023 года. Зафиксировано 43, 42 и 40 пожаров соответственно. Но и декабрь принес не меньше огня фабрикам России — зафиксировано 30.

В сентябре и ноябре 2023 года пожары были не только на производственных территориях. Горели военные базы и электростанции.

Тенденции пожаров на фабриках России, начиная с 2022 года

Что пылало в РФ в конце декабря 2023 года:

Вагоноремонтный цех в Вологде;

Тракторный завод в Челябинске, который делает танковые двигатели;

Здание Научно-производственного предприятия "Полет" в Нижнем Новгороде;

Торговый центр в Улан-Удэ

Склад в Набережные Челны;

ТРЦ "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде;

Пожары на электростанциях = блэкауты в России

6 пожаров в течение ноября произошло на электростанциях России и один в декабре. Некоторые из них вызвали временные блэкауты в российских городах. В Астрахани пожар на трансформаторе оставил без света 130 домов, а в Великом Новгороде около 30 домов. В Нижегородской области неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции — движение поездов было приостановлено.

Статистика пожаров на электростанциях в течение года

Согласно статистике за весь год, больше всего пожаров на энергетических объектах произошло в феврале 2023 года — 9 пожаров.

"Между тем россияне считают, что на рост количества пожаров повлиял климат, устаревшее оборудование и ухудшение международных отношений", — отмечают аналитики.

Они отмечают, что несмотря на попытки власти и СМИ скрыть полную картину, доступные открытые источники позволяют сформировать представление о масштабах. Всего за два года (2022 и 2023) количество пожаров на различных объектах в России достигло 1355 случаев.

"Значительный рост количества пожаров был особенно ощутимым в промышленном секторе и на военных объектах. Эти пожары нанесли России миллионные убытки и серьезно повлияли на экономику страны, нарушив привычный ход производственных процессов и коммерческой деятельности. В результате — уничтожена важная инфраструктура, в частности — промышленные объекты и складские помещения, что привело к потерям в производстве и логистике", — пришли к выводу эксперты Molfar.

Напомним, что 1 января в Москве загорелся ангар с дизельным топливом на площади около 1000 квадратных метров. Пожар охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой, которое размещается на территории горнолыжного комплекса "Лата Трек" на Крылатской улице.

Ранее сообщалось, что в Токио из-за аромапалочки дотла сгорел двухэтажный дворец экс-премьер-министра Японии в центре города.