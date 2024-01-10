Удары по Крыму: ликвидирован командир части радиотехнического полка Исмагилов (фото)

OSINT-аналитик рассказал, что военный объект поразили ракеты Storm Shadow. Ликвидированный полковник служил в Сирии и получал награду от "главы республики Крым".

В Крыму во время ракетных ударов по командному пункту оккупантов погиб командир части. Об этом сообщил в своем телеграм-канале полковник ВСУ, Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

"Успешно демобилизован. Полковник Исмагилов Вадим. Командир в/ч 85683 (3-й радиотехнический полк). Удар по командному пункту в Крыму", — проинформировал он.

Так, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар по военной авиации РФ в оккупированном Крыму. В сети всплыло имя одного из высокопоставленных военных РФ, ликвидированных во время этой операции. О нем также написал блогер Necro Mancer, который отслеживает в Сети информацию о российской агрессии против Украины.

Ранее для ударов по Крыму неоднократно использовались крылатые ракеты Storm Shadow. Напомним, что в Крыму 4 января во время ракетной атаки местные жители сообщали о самолетах НАТО и о том, что ПВО прозевала одну из ракет.

6 января в ГУР сообщили, что все операции, которые проводятся в Крыму, являются частью единого плана Сил обороны по освобождению полуострова.