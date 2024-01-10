Суд посадил за решетку мужчину, который получил повестку и поехал в Карпаты на отдых

В суде мужчина сказал, что не смог приехать в военкомат, ведь был болен. Кроме того, он боится, что поедет на фронт и погибнет там. За уклонение от мобилизации его посадили на 3 года.

В Тернопольской области вынесли приговор очередному уклонисту, который еще в декабре 2022 года получил повестку, однако вместо того, чтобы явиться в ТЦК, поехал на отдых. Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Отмечается, что мужчина является физическим лицом предпринимателем и ранее не был судим. Обвиняемый состоял на воинском учете и в начале декабря 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

Уже через несколько дней он должен был явиться в ТЦК для отправки на прохождение обучения на должность водителя, однако мужчина решил уклониться и не появился.

В суде злоумышленник своей вины не признал и сказал, что не пришел в указанное время якобы из-за болезни. В частности, после получения повестки он поехал в Сколевский район Львовской области, где должен был посетить мероприятие.

Мужчина объяснил, что почувствовал боль в пояснице и позвонил врачу, которая посоветовала ему обратиться за медицинской помощью по месту пребывания. Поэтому он решил поехать в Моршинский санаторий, где у него якобы обнаружили подозрение на пиелонефрит.

Также обвиняемый сказал, что пытался предупредить ТЦК о том, что заболел, однако никак не мог дозвониться до них. Мужчина заверил, что не уклонялся от службы, ведь готовился приехать в военкомат и даже купил необходимые вещи.

Среди прочего, в суде злоумышленник сказал, что занимался нетрадиционными методами лечения и боялся вернуться в военкомат, ведь понимал, что против него уже возбуждено уголовное дело. Еще одной причиной, почему он уклонился от службы, является страх умереть на войне.

Семейный врач обвиняемого в суде рассказала, что мужчина заключил с ней декларацию в 2020 году, однако обратился за помощью впервые. Он рассказал ей, что находится в Карпатах и плохо себя чувствует. Она посоветовала ему выпить лекарства и в случае ухудшения состояния обратиться в медучреждение. Также обвиняемый позже просил у врача справку, что он звонил к ней.

Рассмотрев материалы дела суд признал предпринимателя виновным в уклонении от призыва. Ему назначили 3 года лишения свободы.

Напомним, недавно на Львовщине посадили мужчину, который уклонился от мобилизации, ведь его брат уже проходит службу и "этого достаточно". Мужчине назначили 3 года лишения свободы.

Также в Волынской области мужчина не пришел в назначенное время в ТЦК, ведь был пьяным и едва держался на ногах. Он раскаялся в содеянном и просил суд предоставить ему возможность вступить в ряды ВСУ.