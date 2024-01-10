"Идут за квадрокоптерами к нашим позициям": в ВСУ о том, как россияне без боя сдаются в плен

Из-за того, что оккупанты отказываются идти на штурмы, на передовую прислали представителей высшего командования. Некоторые сдаются в плен по программе "Хочу жить", но в основном это происходит в бою, говорят в командовании Сухопутных войск.

На Таврическом направлении участились случаи, когда оккупанты сдаются в плен к Силам обороны. Они также отказываются идти в наступление и убегают с позиций. Об этом "Эспрессо" рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, высшее командование РФ угрожает российским военнослужащим расстрелами и физически издевается над ними.

"Недавно около 40 оккупантов самовольно покинули окопы и пытались убежать с оружием в сторону Крыма. То есть, речь идет о целом взводе армии РФ. Была информация, что их вылавливают и пытаются вернуть обратно", — сообщил он.

По его словам, из-за того что оккупанты отказываются идти на штурмы, на передовую прислали представителей высшего командования, они запугивают военных, угрожают им расстрелами и применяют насилие.

"Так они стимулируют оккупантов к проведению штурмовых действий. Они унижают их как морально, так и физически. Свежемобилизованные, которые только попали на фронт, еще не видели тех ужасов и ничего не понимают. Поэтому отказываются идти в наступление те, что уже были на штурмах, выжили каким-то образом, но возвращаться туда снова им страшно", — рассказал Штупун.

Он добавил, что оккупанты, в частности, отказываются идти в наступление из-за санитарных условий на фронте и ухудшения погодных условий.

"Они соглашаются стоять в обороне, но идти в наступление, проводить штурмовые действия не хотят. Ведь, даже незначительное ранение при морозах и нынешнем уровне полевой медицины РФ, завершается в большинстве случаев смертью", — отметил Штупун.

Как сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в течение четырех дней 30 человек сдались в плен.

"Иногда это остатки штурмовых групп. Например, идет группа из 10 человек, 7 из которых погибло, а остальные идут за квадрокоптерами к нашим позициям. Операторы БпПЛА их ведут, чтобы они сдавались в плен. Иногда наши разведывательные группы или штурмовые подразделения захватывают врасплох на некоторых позициях. Некоторые выходят по договоренности по программе "Хочу жить", но в основном россияне сдаются в бою", — сообщил он.

Напомним, что в районе Марьинки оккупант единственный выжил из штурмовой группы и сдался в плен дрону ВСУ. Украинские военные вывели его в безопасное место.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ с помощью дрона спасли украинского бойца, который попал в плен к ВС РФ. Украинские защитники уничтожили пехоту врага и вывели собрата, где его забрала группа.