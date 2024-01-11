В районе Клещиевки оккупанты прорвались в окопы ВСУ: украинские десантники отбивали штурм, — боец

Вражескую группу поддержки уничтожила украинская артиллерия и дополнительные средства поражения, а штурм украинские защитники смогли отбить, сообщил боец ВСУ.

В районе Клищеевки вблизи Бахмута в Донецкой области украинские десантники вели бой с оккупантами в своих опопах. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов.

По его словам, оккупанты вплотную приблизились к позициям Сил обороны.

"Р*сня пыталась штурмовать наши окопы вблизи Клещиевки. Зашли, но десантники их перебили, группу поддержки уничтожила артиллерия и дополнительные средства поражения", — проинформировал боец ВСУ.

Вражеские набеги на Хромовое и Клещиевку продолжаются и усиливаются, сообщают в телеграм-канале другого украинского военного "Бахмутский демон".

"Оккупанты едут на брониках, прыгают и бегут, часто ловя головами наши FPVишки", — говорится в сообщении.

Напомним, что морпехи ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов под Крынками. Российские оккупанты накопили резервы и пошли в атаку. До этого они несколько дней не применяли технику.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВС РФ потеряли штурмовую группу, которая пыталась прорваться в районе Синьковки. Штурм оказался неудачным, и оккупанты понесли большие потери.