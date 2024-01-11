Наблюдается подготовка: РФ на востоке перебрасывает дополнительные роты и разминирует пути, — Сырский

Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления в Донецкой и Луганской областях, для чего привлекают подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота, сообщил командующий Сухопутными войсками.

Оперативная обстановка на востоке Украины остается напряженной, а ВС РФ перемещают дополнительные штурмовые группы и разминируют пути для наступления. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский

По его словам, оккупанты продолжают наступательные действия на трех направлениях — Купянском, Лиманском и Бахмутском.

Ситуация на Купянском направлении

ВС РФ не оставляют попыток вытеснить подразделения Сил обороны из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска.

"Благодаря действиям украинских защитников, враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия прежде всего за счет человеческого ресурса", — отметил Сырский.

Ситуация на Лиманском направлении

На Лиманском направлении российские оккупанты проводят наступательные действия, чтобы вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец. На этом участке фронта ВС РФ проводят активные артиллерийские обстрелы и перебрасывает с территории РФ в этот район дополнительные штурмовые роты, а также готовит в базовых лагерях новые штурмовые отряды. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения.

В районе Серебрянского лесничества оккупант сосредоточил основные усилия. На этом направлении оккупанты пытаются атаковать позиции Сил обороны в направлениях Дибровы, Торского и Ямполя.

"Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и осуществляет формирование штурмовых рот", — отметил Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

В районе Бахмута ВС РФ запланировали выйти на рубеж канала Северский Донец — Донбасс. С севера Бахмута оккупанты штурмуют в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса" и пытается создать благоприятные условия для наступления на город Часов Яр.

Также россияне стремятся восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещеевки и Курдюмовки. Для этого враг привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота.

"Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, наши воины на всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери. Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", — отметил Александр Сырский.

Напомним, что в районе Клещеевки ВС РФ прорвались в окопы ВСУ . Десантники провели бой и выбили россиян. Вражескую группу поддержки уничтожила украинская артиллерия.

Ранее сообщалось, что ССО с HIMARS уничтожили вражескую технику — "Торнадо-Г" и "Мста-С". Аэроразведчики обнаружили ее во время проведения воздушной разведки.