"Снято с рассмотрения": Кабмин отозвал законопроект о мобилизации

По результатам совещания было принято решение, что законопроект возвращается инициатору, то есть Кабмину.

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Об этом сообщается на сайте ВР.

Речь идет о законопроекте №10378. В статусе документа сказано, что 11 января "проект отозван и снят с рассмотрения".

Так, сегодня состоялось закрытое совещание, на котором присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров и руководство Верховной рады.

По результатам совещания, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, было принято решение, что законопроект возвращается инициатору, то есть Кабмину.

Законопроект об усилении мобилизации возвращается Кабмину

11 января народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк объяснил, что после обновления в системе Верховной Рады законопроект получит статус "отозванный".

"При том, что все остальные 4 альтернативных законопроекта остаются в статусе поданных и в теории могут быть когда-то рассмотрены (конечно, этого не будет)", — добавил Железняк.

Напомним, что Давид Арахамия сообщал, что из законопроекта о мобилизации могут убрать норму о блокировании банковских карточек и счетов уклонистов, рассказали журналисты со ссылкой на источник в Раде

10 января нардеп от "Батькивщины" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал о правках к законопроекту о мобилизации, которые обсуждали на заседании комитета 9 января.