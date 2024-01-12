Более 60 ударов: командование США подтвердило начало операции против хуситов в Йемене (видео)

Удары, которые осуществили этим утром, по мнению официального Вашингтона, значительно ухудшат способность хуситов атаковать коммерческие суда. Коалиция нанесла удары по складам, системам ПВО и локациям, откуда боевики осуществляли пуски ракет и БПЛА.

Войска США и Великобритании атаковали объекты хуситов, которые расположены в Йемене. Командующий Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявил, что поразили более 60 целей в 16 местах расположения.

Во время ударов было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных типов. Эти удары были нанесены коалиционными воздушными и морскими ударными и вспомогательными средствами со всего региона. Применялись самолеты Центрального командования ВМС США и наземные ударные ракеты "Томагавк". Они запускались с надводных и подводных платформ.

Атакованы места дислокации боевиков-хуситов. Речь идет об узлах управления, складах боеприпасов, пусковых установках, производственных объектах и радиолокационных системах ПВО.

В столице страны Сане прогремела серия мощных взрывов. Как считают эксперты, западные союзники, скорее всего, атаковали также объекты вблизи моря, пытаясь остановить волну атак хуситов в Красном море.

Официальный представитель администрации США сказал корреспонденту SkyNews, что удары, которые осуществили этим утром, значительно ухудшат способность хуситов организовывать нападения на коммерческие суда. Пока непонятно, что именно было попало — США и Великобритания говорят, что нанесли удары по местам запуска беспилотников и ракет.

"Мы не знаем, какой побочный ущерб был. Если побочный ущерб есть, то это действительно вызывает беспокойство", — говорится в сообщении корреспондента Марка Стоуна.

Журналист отметил, что пока неизвестно, как хуситы и Иран отреагируют на все это. Регион, который испытывал острый кризис, накануне еще больших потрясений.

Минобороны Великобритании заявило, что Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободный поток торговли. Самолеты ВВС Королевства нанесли высокоточные удары по объектам.

Американский президент Джо Байден заявил, что силы союзников нанесли успешные удары для того, чтобы противостоять попыткам поставить под угрозу свободу судоходства. Он также положительно оценил значение поддержки Австралии, Нидерландов, Канады и Бахрейна. По его словам, хуситы своими атаками угрожали персоналу США, гражданским морякам, торговле и свободе судоходства.

"Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов", — говорится в заявлении.

Операция Prosperity Guardian в Красном море

О начале операции Prosperity Guardian против хуситов 19 декабря объявил Пентагон. Действия многонациональных сил имели целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США назвали этот регион критически важным водным путем. Это главный коммерческий коридор, который способствует международной торговле.

Напомним, итальянский адмирал заявил, что неспособность США и ЕС провести совместную военно-морскую миссию в Красном море является признаком слабости в опасные времена. Он назвал самые эффективные корабли в регионе.