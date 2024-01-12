У Зеленского спрогнозировали, когда будет принят закон о мобилизации (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что изменения — неизбежны. Он раскритиковал депутатов за "маленькую попытку пройти между капельками".

Украинские нардепы хотят угодить людям, но изменения закона о мобилизации необходимы и будут приняты. Об этом в эфире телемарафона 12 января заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что война в Украине требует обновления закона о мобилизации. Однако никто не хочет брать на себя ответственность за "непопулярные решения".

"Депутаты хотят получить закон, который будет нравиться людям. А это невозможно. И поэтому они делают маленькую попытку пройти между капельками — это не получится", — сказал Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что действующий закон о мобилизации в Украине нужно менять. Он заверил, что соответствующий законопроект будет принят.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет все же проголосован в первом-втором чтении. Имеется в виду с учетом еще дополнительных правок, которые надо внести", — спрогнозировал советник.

Он отметил, что при принятии изменений будут учтены позиции комитетов Верховной Рады, в частности оборонного и антикоррупционного.

"Политического процесса нет. И не надо депутатам или политикам обращать внимание на свои рейтинги. Есть решения, которые обязательны и непопулярны", — подчеркнул Подоляк.

Он заверил, что именно готовность принимать такие решения и показывает "большого политика". Советник добавил, что долгая война — это новые требования, и Россия продолжит давление независимо от желания украинцев принимать определенные изменения.

Напомним, 11 января правительственный законопроект о мобилизации не вынесли на рассмотрение и вернули на доработку инициатору. Впоследствии Кабмин отозвал его.

В тот же день министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны внесет на согласование Правительства новую его редакцию. В обновленной версии документа учли все предложения, согласованные на заседаниях оборонного комитета ВР.