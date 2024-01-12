Атакуют почти в окопах: на Купянском направлении ВСУ перешли в частичное контрнаступление, — BILD

ВСУ удалось занять некоторые российские позиции вблизи Купянска. Между тем россияне перешли в оборону и уже более 2 недель атакуют только пехотой.

На Купянском направлении российские оккупанты приостановили наступление и перешли в оборону, а ВСУ кое-где в контрнаступление. Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Репке.

По данным журналиста, с конца декабря ВС РФ прекратили масштабные атаки бронетехники на село Синьковка Харьковской области, которое они пытались захватить, чтобы развить дальнейшее наступление на город Купянск. Уже около двух недель в атаку там идут только отдельные пехотные части без поддержки бронетехники.

В то же время Вооруженным Силам Украины удалось перейти в частичное контрнаступление и захватить позиции россиян вблизи Купянска.

"В атаках украинцы используют тяжелую бронетехнику, например, шведские БМП Strf 90. Они подходят на расстояние нескольких метров к российским окопам, что оказывает не только огневое, но и психологическое воздействие на противника", — пишет BILD.

Напомним, что