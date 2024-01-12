"Люди от ракет так умирают": фигурист из Украины выступил на Евро-2024 с "пятном крови" (фото)

В короткой программе фигурист показал историю ребенка, которого убивает ракета, а также отца, который продолжает жить с этим дальше.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в мужском одиночном катании украинский фигурист Иван Шмуратко вышел на лед с "пятном крови". Об этом сообщает "Суспільне".

22-летний спортсмен впервые выступил на Евро-2024 за 2 года. Его номера были на тематику войны в Украине.

В короткой программе Шмуратко показал историю ребенка, которого убивает ракета, а также отца, который продолжает жить с этим дальше. А уже в произвольной должен был показать дальнейшее развитие этой истории. На лед украинец вышел в рубашке с красным пятном.

"Какой смысл вкладывал? Астрал, между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что вот так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", — сказал украинский фигурист.

Иван Шмуратко

За свое выступление Шмуратко получил 140.70 баллов, по состоянию на выступление 12 из 25 фигуристов это был третий результат. А по сумме баллов (короткая + произвольная) имел 210.65 балла (четвертый результат из 12 фигуристов).

Кто такой Иван Шмуратко

Иван Шмуратко — 22-летний украинский фигурист, который представляет Киев. Он специализируется на одиночном катании. На Олимпийских играх 2022 года он занял 24 место, в 2021 году занял 21 место на чемпионате мира. На Евро-2022 занял 12 место. Четырехкратный чемпион Украины (2018-2021 годы).

Иван Шмуратко

Напомним, что украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта завоевали серебряные медали на юниорском Гран-при по фигурному катанию. Во время церемонии награждения россияне поздоровались с бронзовыми призерами, после чего хотели пообниматься с украинцами, но те им отказали.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Татьяна Навка украла песню украинской певицы Кристины Соловий для своего ледового шоу.