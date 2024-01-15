"Продавили ниже Синьковки": ВС РФ переодеваются в форму ВСУ и заходят с тыла, — офицер

Украинским защитникам, по словам лейтенанта с позывным "Алекс", удалось стабилизировать ситуацию — оккупантов отбросили с помощью артиллерии, но из-за разбитых позиций выросла "серая" зона. Командование ВСУ в утренней сводке информировало об отражении вражеских атак вблизи Синьковки.

На Купянском направлении на Харьковщине российские оккупанты прорвали отдельные позиции Сил обороны и зашли в тыл к ВСУ. Также они активизировали ДРГ, которые переодеваются в украинский пиксель. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" со ссылкой на слова бойца 57-й ОМпБр.

"Неделю–две назад пи**ры продавили ниже Синьковки, зашли с тыла, до реки оставалось 1,8 км, то есть 3 км они забрали. Происходило, как всегда, во время ротации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию. Оккупантов отбросили с помощью артиллерии.

"Отбросили назад на 3 км, но за счет разбитых позиций увеличился "синяк" (ред. — серая зона). Увеличение "сиряка" — порождает увеличение ДРГ, ребята, п***ры очень активно начали одевать пиксель и проходить на наши позиции, будьте осторожны", — проинформировал боец ВСУ.

Также лейтенант ВСУ сообщил, что на Купянском направлении ситуация у самого города довольно напряженная, потому что оккупанты подобрались уже на расстояние до 5 км от жилых массивов, поэтому бойцы ВСУ готовят оборону.

14 января "Алекс" писал, что оккупанты ежедневно сбрасывают КАБы на позиции Сил обороны, подтягивают свежие резервы пехоты, массово задействуют ДРГ, которые передвигаются в пиксельной форме с украинскими повязками.

"3–5 января под Синьковкой разбили вражескую колонну, но тем не менее они ежедневно давят на наши позиции малыми группами, применяя тактику "Вагнера". Эвакуация затруднена, дроны круглосуточно без перерыва засыпают позиции сбросами, вкапываться в таких условиях почти невозможно. Иногда по примеру Чернигова и Сум с позиций бесследно исчезают бойцы", — проинформировал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 15 января заявили, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски Сил обороны на угрожающие направления.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области", — говорится в сводке.

Напомним, что 12 января сообщалось, что на Купянском направлении ВСУ перешли в частичное контрнаступление. Им удалось занять некоторые российские позиции вблизи Купянска.

Ранее под Кременной россияне напали на свои же позиции. В атаку пошли новоприбывшие оккупанты — они применили БМП и в результате штурма смогли "закрепиться".