Россиянка оказалась в жюри конкурса World Press Photo 2024 и будет оценивать европейские работы

Украинская ассоциация профессиональных фотографов обратилась к дирекции конкурса с требованием изменить состав жюри конкурса.

Российский фотограф Мария Гельман заняла в жюри ежегодного конкурса специалистов в сфере фотожурналистики и документалистики World Press Photo 2024. Однако Украинская Ассоциация профессиональных фотографов (УАПФ) требует исключить ее из состава жюри. Об этом говорится в заявлении УАПФ.

Кроме Гельман в европейскую команду судей вошли фоторедактор Stern Андреас Трампе из Германии, фотограф ежедневной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Жиль Штайнман из Швейцарии, куратор Deutsche Börse Мариама Атта (Великобритания), а возглавила жюри Анастасия Тейлор-Линд (Великобритания и Швеция), чья первая фотокнига была посвящена Революции Достоинства в Украине. С 2014 года Тейлор-Линд документирует войну России против Украины.

УАПФ считает, что участие Гельман может повлиять на объективность принятия решений при оценивании работ участников.

Более того, уже 10 лет подряд продолжается несправедливая война России против Украины, поэтому участие представительницы Российской Федерации вызывает много этических вопросов.

"Украинская ассоциация профессиональных фотографов обращается к дирекции конкурса с настоятельным требованием изменить состав жюри и исключить из его состава представителя Российской Федерации. УАПФ считает участие Гельмана нелогичным и может повлиять на объективность принятия решений при оценке работ участников, — говорится в заявлении.

И хотя сама Гельман выступает против войны РФ в Украине, в организации ставят под сомнение уместность такого назначения, поскольку на конкурсе, очевидно, будет представлено много фото украинских художников и работ из нашей страны. Относительно личности фотографа и ее профессионализма вопросов не поднимают.

Отметим, что прием заявок на конкурс World Press Photo уже закрыт. Теперь судьи должны оценить работы, региональных победителей должны объявить 3 апреля.

Позже глобальное жюри определит 24 региональных победителей. Из них они выберут четырех глобальных победителей:

Всемирная пресс-фотография года;

World Press Photo Story of the Year; World Press Photo Story of the Year;

Премия World Press Photo за долгосрочный проект;

World Press Photo Open Format Award; World Press Photo Open Format Award.

Напомним, в прошлом году в категории Photo of the year отметили украинского фотографа Евгения Малолетку за фотографии из окруженного Мариуполя.