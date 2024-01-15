"Тяжелые переговоры": Кулеба назвал дипломата, которого хотел ударить в лицо (видео)

Во время переговоров в Турции весной 2022 года глава МИД Украины едва сдержался от эмоциональных действий, которых не позволяет дипломатический протокол.

Дмитрий Кулеба, руководитель Министерства иностранных дел Украины, рассказал, как на переговорах в Турции хотел подняться и ударить в лицо Сергея Лаврова, главу МИД РФ. В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" он сообщил подробности.

Дипломат отметил, что это произошло во время переговоров в Турции весной 2022 года. Он назвал это сложными переговорами. По его словам, это те, где собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить.

"И таких у меня было два-три раза точно", – рассказал глава МИД Украины.

Помощь Запада – позиция Кулебы

Мероприятие будет вынуждено в будущем, как считает Дмитрий Кулеба, принять решение о предоставлении оружия в Украину, однако это могут быть уже совсем другие обстоятельства. По словам главы МИД, западные политики, настаивающие на прекращении помощи для Украины, в ближайшем будущем изменят свою позицию, однако это будут уже экстремальные обстоятельства. По его мнению, лучший из возможных вариантов на сегодняшний день — оказать поддержку для Киева сейчас. В противном случае Вооруженные силы РФ могут осуществить свои планы на поле боя.

Глава МИД заявил, что у остальных 26 стран ЕС сейчас есть четкое понимание того, что эти деньги все же пойдут на нужды воюющей страны в той или иной форме. Они были вынуждены взять отсрочку во внеочередной саммит Евросоюза, который состоится 1 февраля, чтобы попытаться добиться консенсусного решения.

Напомним, 2 января Кулеба назвал год, когда ожидает одобрение единых правил конфискации активов РФ. Уже на уровне G7 на уровне Европейского Союза обсуждается поддержка конкретных правовых норм, которые помогут Украине получить замороженные активы РФ.