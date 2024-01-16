А-50 и Ил-22 уничтожила российская ПВО: в ISW объяснили причину появления этого фейка

Фейк, что российские войска сбили самолет А-50, придумали для того, чтобы заверить российских пилотов, что миссии над Черным и Азовским морями все еще безопасны, уверены американские аналитики.

В ночь на 14 января украинские войска уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили командно-десантный самолет Ил-22. В РФ просочилась информация, что самолеты по ошибке поразила российская ПВО. Зачем это было сделано, объяснили в американском Институте изучения войны.

Как пишут в ISW, российское информационное пространство в основном отрицало то, что ВСУ нанесли удар по самолету А-50, зато продвигало заявления, что самолет был уничтожен дружественным огнем российской ПВО.

"Утверждение о том, что российская ПВО сбила А-50, будет означать катастрофический провал со стороны российских войск, если это правда. Российский источник, который сосредотачивается на российской авиации, обвинил российских командиров, которые не имеют должного опыта, необходимого для своих должностей", — пишут аналитики Института.

Они отмечают, что несмотря на заявления о некомпетентном командовании, по их мнению, нынешний командующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт в операциях российской ПВО.

"Независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-то проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в качестве противовоздушной обороны должен был бы быть соответствующим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления", — отмечают аналитики.

По их мнению, неустановленные источники создали фейк о том, как российские войска сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что миссии над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и причиной инцидента стала человеческая ошибка.

"Непонятно, почему российским летчикам должна быть удобнее мысль о том, что их наземные силы ПВО настолько некомпетентны", — задаются вопросом в Институте изучения войны.

Уничтожение российского А-50 над Черным морем

14 января нардеп и волонтер Юрий Мысягин сообщил, что ВС РФ потеряли 2 своих самолета над Азовским морем. Речь идет об Ил-22 и А-50.

В ОК "Юг" отметили, что россиян предупреждали о линии обороны на Южном направлении, которая является "точкой невозврата" для врага.

В телеграм-канале Fightbomber, который ведут российские летчики, сообщили о гибели и ранении пилотов ВС РФ.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что поражение российских самолетов над Азовским морем — очень уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, потому что это было сделано в глубокой тыловой зоне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления врага Ил-22.