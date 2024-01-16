Троих депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от службы: подробности (фото)

Четверо солдат, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а один — помощника депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на службе, а деньги за это получали.

В Киевской городской военной администрации руководитель одного из аппаратов в сговоре с руководителем воинской части "покрывали" депутатов-уклонистов. Им сделали документы о якобы военной службе, за что депутаты получали зарплату, но на службе не находились. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследования.

Отмечается, что работники ГБР завершили расследование факта уклонения от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета. В этом им помогал руководитель аппарата Киевской городской военной администрации и командир одной из воинских частей.

Следствием установлено, что четверо солдат, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а один — помощника депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу. Тем не менее, все это время они получали денежное обеспечение.

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации поспособствовал оформлению фигурантам липовой "командировки". К этому также причастен и командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

"Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины), а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации — в содействии в уклонении. Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий (ст. 365 УК Украины)", — отметили в ГБР.

Напомним, что уклонист в тиктоке показал, как вплавь добрался до Румынии и что его там ждало. В 2 км от границы украинского беглеца задержали румынские полицейские и повезли в участок. Сейчас беглец уже обустраивается в Венгрии.

Ранее сообщалось, что украинка объявила сбор на взятку для мужа-уклониста. После полномасштабного вторжения РФ она выехала в Лиссабон, а чтобы вывезти к себе мужа, женщина собирала 4000 евро.