Ответ китайскому ZTQ-15: Индия начала испытания легкого танка Zorawar

Китай имеет на вооружении легкие танки ZTQ-15, которые он использовал в спорных регионах Ладакхи и Шикима. Российские Т-72 не приспособлены для боевых действий на высоте более 5 км, поэтому Индия испытывает собственные легкие машины.

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала испытания легкого танка Zorawar, который строят на базе корейской САУ К9 Thunder. Об этом сообщает Business Standart.

В Раджастане в условиях пустыни начались испытания легкого танка Zorawar. Разработку машины начали для потенциального противостояния с китайскими танками ZTQ-15 в высокогорных районах Восточного Ладакха и Шикима. Танк назвали Zorawar в честь генерала из 19 века, который завоевал Ладакх и Балтистан.

Решение создать легкий танк в Индии приняли в 2020 году. Тогда около 300-500 легких танков и сотни китайских солдат вторглись в Ладакху. После 20 раундов переговоров они до сих пор не вышли со спорной территории. Индийская армия имеет на вооружении танки Т-72, которые сложно перебрасывать в районы на высоте более 5 км.

Китайские ZTQ-15 весят всего 33-36 тонны, поэтому они чувствуют себя в высокогорной местности значительно лучше. Двигатели Norinco ZTQ-15 имеют мощность в 1000 лошадиных сил, что дает более 30 лошадиных сил на тонну. Т-72 в свою очередь имеет двигатель на 780 лошадиных сил и весит при этом 42 тонны или 18,5 л.с. на тонну.

Поэтому в Индии начали работать над двумя версиями легкого танка. Первый вариант машины имеет в основе шасси от САУ К9 Vajra (лицензионная версия корейского шасси для САУ K9) и башню от Т-90 со 125-мм пушкой. Второй вариант предусматривал такое же шасси, но уже 105-мм пушку бельгийского производителя John Cockerill.

От проекта с башней Т-90 отказались из-за его веса. 8-9 тонн весит башня плюс 28-тонное шасси делало бы машину весом 36-37 тонн, а это уже считалось недопустимым для Индии. Второй вариант нарушает нормы Министерства обороны "Made in India".

В итоге DRDO решила установить двигатель Cummins, который локально производится в стране. Разработать новую башню для Zorawar и разработать собственную 105-мм пушку. Это может сделать компания Kalyani Group. Все это должно позволить создать танк весом менее 25 тонн, чтобы соотношение мощности к весу составляло 30 л.с. на тонну. Сейчас индийская армия уже заказала 59 легких танков. Их производит Larsen & Toubro.

Напомним, 16 января в Индии успешно испытали новую систему ПВО Arash-NG, которая способна поражать цели в радиусе 80 км.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают вопрос совместного производства оружия.