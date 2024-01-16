Провалил оборону Крымского моста: полковника Росгвардии посадили на 6 лет, — СМИ

По информации российского следствия, мужчина согласовал закупку по завышенным ценам некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками. В суде Сергей Волков свою вину не признал.

В России вынесли приговор бывшему руководителю Морского управления Росгвардии Сергею Волкову. Его признали виновным по делу о поставке некачественных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста. Об этом сообщает The Moscow Times.

По информации следствия, Волков согласовал закупку комплексов, которые оказались некачественными, еще в октябре 2020 года. Кроме того, они были закуплены по завышенным ценам.

Издание пишет, что от использования комплексов Росгвардия отказалась уже через месяц после их использования. Российское следствие оценило убытки от такой закупки в 400 млн рублей.

Полковника обвинили в превышении полномочий, которые понесли тяжкие последствия. В частности, ему грозило до 10 лет заключения. Впрочем, мужчина свою вину в поставке некачественных комплексов не признал.

Защита Сергея Волкова говорила, что подозреваемый не мог выбирать какие комплексы и по каким ценам будут закупаться Росгвардией. Собственно, он лишь якобы готовил предложение, а все остальное решало руководство.

Как пишут журналисты, по словам адвоката, в модернизированных комплексах еще с производства отсутствовал "дополнительный агрегат", который занимается борьбой с беспилотниками.

Отмечается, что дело рассматривал Второй Западный окружной военный суд. Сергея Волкова признали виновным и назначили 6 лет колонии общего режима.

Напомним, в России на 11 лет лишили свободы 19-летнего парня, которого обвинили в диверсии на железной дороге. Следствие выяснило, что за 10 тысяч рублей подозреваемый поджег релейный шкаф на железной дороге вблизи села Агроном.

Также недавно российский суд назначил 25 лет заключения украинскому военному. Его обвинили в убийстве гражданского человека в Мариуполе весной 2022 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.