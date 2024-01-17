"Армия стерильная и нулевая": эксперт объяснил, зачем Лукашенко отправил военных в РФ

Белорусские военные, возможно, будут охранять объекты на территории РФ, а привлеченных для этого россиян перебросят в Украину, предполагает Иван Ступак.

Россия может вербовать белорусов для участия в войне против Украины. Об этом в эфире "24 канала" сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Так, Минобороны Беларуси обнародовало видео, где белорусские военные готовятся к отправке в Россию на обучение. Они якобы будут перенимать опыт так называемой "СВО".

"Тенденция не очень приятная. Я не говорю, что их сразу бросят на войну, но такое перемещение меня лично настораживает. Надо посмотреть, будет ли это ограниченная партия, или периодически будут забирать белорусских военных", — сказал Ступак.

Он не уверен, что белорусов будут привлекать к войне против Украины, но такой вариант нельзя исключать. Также Ступак предполагает, что возможно, белорусские военные будут охранять объекты на территории РФ, а привлеченных для этого россиян перебросят в Украину.

"Белорусская армия стерильная и нулевая. Им важно перенять боевой опыт, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что у стран НАТО есть технологическое преимущество. Украина имеет технологическое преимущество, а также чрезвычайно мотивированных, образованных и опытных военных. У россиян также есть опыт, а у белорусов ничего нет", — говорит Иван Ступак.

Последний раз белорусы воевали более 70 лет назад во время Второй мировой войны. Также они участвовали в войне в Афганистане, а сейчас Кремль, возможно, будет пытаться вербовать их в ряды ВС РФ.

"Это второй вариант, который менее приятен для нас. Однако все может быть и мы ничего не исключаем, но здесь надо очень осторожно наблюдать и не делать преждевременных выводов", — добавил Ступак.

Напомним, что Беларусь отправила в РФ своих военных, чтобы те перенимали опыт "СВО". Как только обучение завершатся, то белорусские военные вернутся и будут выступать в роли инструкторов по "сложным предметам боевой подготовки".

10 января сообщалось, что в Беларуси остаются несколько сотен "вагнеровцев", но количество их техники продолжает уменьшаться. Предположительно, ее вывозят и передают российским военным.