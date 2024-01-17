У сотрудников ТЦК нет права проверять документы и задерживать граждан, — Лубинец (видео)

По словам омбудсмена, наделение сотрудников ТЦК дополнительными полномочиями напрямую нарушает законодательство Украины.

Согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), не могут участвовать в ограничении прав граждан. Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV от 17 января.

Лубинец считает, что в стране необходимо изменить подходы к мобилизации, в частности больше заниматься рекрутингом, а также показывать, что военный — это профессия, которая достойно оплачивается и чтится в обществе.

Омбудсмен сказал, что еще не видел окончательную редакцию законопроекта о мобилизации после голосования в профильном комитете, однако ранее уже указывал на то, что документ нарушает нормы Конституции.

"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", — отметил он.

Лубинец заявил, что дополнительные полномочия ТЦК, предусмотренные законопроектом о мобилизации, являются прямыми нарушениями украинского законодательства. Он подчеркнул, что ТЦК — это военные подразделения, а согласно украинской Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически введен военный статус.

"Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины, — это Национальная полиция в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные", — объяснил чиновник.

Еще одно замечание омбудсмена касается наделения глав ТЦК правом влиять на то, может ли гражданин распоряжаться своим имуществом в полном объеме или нет. Он отметил, что для таких решений существуют отдельные органы исполнительной власти.

"Это нонсенс, когда военный принимает решение, что кто-то не может продать свою квартиру", — сказал Лубинец.

Омбудсмен также высказался об идее лишить отсрочки лиц с инвалидностью третьей группы. Он указал на то, что подобная инициатива нарушает международные обязательства, которые взяла на себя Украина, в частности конвенцию ООН.

Напомним, младший сержант 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов в интервью от 16 января заявил, что законопроект о мобилизации имеет право на существование, если будет организовано соответствующее обучение призывников. По его словам, критикуют закон только те люди, которые сами не хотят воевать.

Ранее, 15 января, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что права уклонистов могут быть ограничены. Чиновник заявил, что те, кто уклоняются от службы в армии, "не имеют права жить полной жизнью и кайфовать".