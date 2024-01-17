В Брянской области вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на трассе (фото, видео)

Как пишут российские медиа со ссылкой на Минобороны РФ, в результате инцидента пострадавших нет. Впрочем при посадке вертолета произошел обрыв высоковольтной линии, без света на некоторое время осталось четыре района.

В Брянской области аварийную посадку на трассе совершил вертолет Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам вертолет сел на трассе М3 недалеко от границы Украины в Севском районе.

Фото: Google Maps

В результате инцидента произошел обрыв высоковольтной линии, впрочем пострадавших нет. Без света осталось четыре района — Севский, Суземский, Брасовский и Комарицкий. В частности, сейчас электроснабжение восстановили во все районы. По словам Александра Богомаза, для этого были привлечены дополнительные источники питания.

Российские Telegram-каналы писали, что в результате аварийной посадки вертолета экипаж не пострадал.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Также российские издания сообщают со ссылкой на Министерство обороны России, что причиной аварийной посадки вертолета в Брянской области могла стать техническая неисправность. В Минобороны также подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 17 января, как писали российские медиа, в столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8. Сообщалось, что один человек в результате падения вертолета погиб, еще семеро были травмированы.

В Минобороны Кыргызстана заявляли, что вертолет совершил аварийную посадку во время учебно-тренировочного полета.

Также 13 мая прошлого года сообщалось, что в Брянской области разбился истребитель Су-34. Тогда медиа писали, что в области также разбился вертолет Ми-8. Обломки вертолета упали неподалеку от жилых домов.