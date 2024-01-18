400 крылатых ракет Tomahawk: США усиливают Японию в противостоянии с КНДР и Китаем

Поставки дальнобойного оружия оцениваются в 2,35 млрд долларов. Напряженность в Азии резко возросла из-за испытаний северокорейских баллистических ракет и агрессивных маневров Китая вокруг Тайваня.

Япония в шаге от того, чтобы пополнить свои запасы дальнобойными ракетами Tomahawk на фоне нового витка напряженности в Южной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Newsweek.

Министерство обороны Японии в четверг, 18 января, подписало письмо о принятии ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования от правительства США. Речь идет о двустороннем соглашении правительств.

Токио "укрепит свои оборонительные возможности, чтобы разрушить и превентивно и издалека нанести поражение силам, вторгшимся в Японию", говорится в заявлении Минобороны. Япония закупит ракеты в период с 2025 по 2027 год, то есть раньше первоначального графика.

Пентагон подписал соглашение о потенциальной передаче Японии около 400 ракет Tomahawk в середине ноября прошлого года. Сделка оценивается в 2,35 млрд долларов.

Напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе и Южной Азии резко возросла на фоне испытаний баллистических ракет, которые продолжает проводить КНДР и все более агрессивных военных маневров Китая вокруг Тайваня. К 2027 году Япония планирует тратить 2% своего ВВП на оборону.

Напомним, что на фоне конфликта с Индией Китай захватывает территории, считающиеся священными для небольшой соседней страны Бутан.

Ранее сообщалось, что Китай нацелился на новую спорную территорию Японии. По сведениям Токио, большие корабли береговой охраны КНР преследуют рыбацкие суда в японских территориальных водах.