Удар по интересам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Китай обзавелся новым союзником

Президент тихоокеанского острова Науру Дэвид Адеанг заявил, что его страна восстановит связи с КНР. Пекин пообещал профинансировать социальные программы и помочь бороться с климатическими изменениями.

Решение тихоокеанской островной республики Науру переключиться с дипломатическим отношений с Тайванем на Китай на текущей неделе станет ударом по интересам США на фоне периодической активности КНР в регионе. Об этом пишет Newsweek.

В своем обращении в понедельник президент Науру Дэвид Адеанг заявил, что его страна восстановит связи с КНР, и что этот шаг соответствует интересам страны.

Решение последовало вскоре после того, как вице-президент Тайваня Лай Цзин-те — противник "воссоединения" с КНР из Демократической прогрессивной партии — победил на президентских выборах 13 января. Таким образом, ДПП сможет контролировать исполнительную власть в стране третий срок кряду.

США и Китай конкурируют друг с другом за влияние в южной части Тихого океана. США отдают приоритет другим регионам мира в то время, как Пекин пообещал профинансировать социальные программы и помочь соседним островным государствам бороться с климатическими изменениями.

Власти тихоокеанских островов также знают, что Вашингтон и Пекин стремятся получить доступ к важнейшим портам и военным базам в регионе, а некоторые стремятся извлечь свою выгоду от геополитического соперничества двух стран.

Тайбэй заявил, что сожалеет о решении Науру разорвать дипломатические связи "под нажимом Пекина". Только 12 стран мира, 11 из которых входят в ООН, признают правительство Тайваньской Китайской Республики.

Президент Науру Лионель Айнгимеа и президент Тайваня Цай Инвэнь на встрече в 2019 году

В 2019 году Пекин аналогичным образом переманил на свою сторону Соломоновы острова. Президент Цай Инвэнь заявила, что ее правительство "не будет вовлечено в долларовую дипломатию с Китаем, чтобы удовлетворить необоснованные требования".

Представители Науру не предоставили детальных объяснений причин своего перехода на сторону Пекина.

У США, как и у большинства стран мира, нет официальных отношений с Тайванем. Но то, что стран, официального признающих независимость Тайваня, становится меньше, подрывает легитимность правительства и ведет к политической нестабильности.

Во вторник, 16 января, во время визита на Тайвань Лаура Розенбергер, председатель Американского института на Тайване (по сути, выполняющего роль посольства США), назвала решение Науру "разочаровывающим".

"Тайвань — надежный единомышленник и демократический партнер. Мы призываем все страны расширять взаимодействие с Тайванем и продолжать поддерживать демократию, хорошее управление, прозрачность и соблюдение верховенства закона", — заявила Розенбергер.

Напомним, что 9 января на территории Тайваня звучала воздушная тревога, когда Китай запустил над островом ракету со спутником.

Также сообщалось, что в конце декабря ВМФ Китая получили новый десантно-штурмовой корабль для возможной высадки на Тайвань.