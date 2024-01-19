Страны Балтии договорились построить защиту от России (инфографика)

По словам эстонских военных, планов по строительству бункеров на побережье для защиты морской границы нет. Для морской обороны будут использованы ракеты и морские мины.

В пятницу, 19 января, министры обороны стран Балтии договорились о создании оборонительных зон на восточных границах своих стран, чтобы защититься от возможной агрессии РФ. Об этом пишет эстонское издание Postimees.

По сведениям издания, Эстония построит вдоль границы около 600 укрепленных бункеров, а вслед за ней — и Литва с Латвией, которые являются для НАТО "единой балтийской зоной обороны". Соглашение стран Балтии предполагает, что в ближайшие годы они построят на своих границах с РФ и Беларусью различные оборонительные сооружения, целью которых будет "сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что война России в Украине показала, что, помимо техники, боеприпасов и огневого ресурса, для защиты необходимы оборонительные укрепления на границах.

Как отметил его латвийский коллега Андрис Спрудс в соцсети X, балтийская линия призвана "защитить восточный фланг НАТО и лишить свободы передвижения наших противников".

Кроме того, в качестве оборонительных сооружений во время войны используются колючая проволока и так называемые "зубы дракона", а также применяются противотанковые мины.

Необходимость создания балтийской зоны обороны также вытекает из договоренности на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году о том, что альянс будет защищен с первого метра.

Защита Эстонии — детали

Установка бункеров на местности в Эстонии начнется в начале 2025 года. Сначала властям необходимо согласовать строительство с владельцами земли, поскольку часть будущей оборонительной линии приходится на большие частные участки.

"Россия является и станет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше", — подчеркнул советник вице-канцлера Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус.

Он уточнил, что линия бункеров будет проходить уездом Ида-Вирумаа, граничащего с Ленинградской областью, и на юго-востоке Эстонии — на границе с Псковской областью. Каждый бункер будет вмещать до 10 военных и выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 миллиметра. Ожидается, что их строительство обойдется примерно в 60 миллионов евро.

Фото: Google Maps

"Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, мы будем готовы к различным событиям быстрее", — добавил Певкур.

Что известно о бункерах

Полковник Тармо Кундла, командующий оперативным отделом Генерального штаба обороны Эстонии, сказал, что окончательный проект бункеров все еще находится в стадии разработки, но одним из критериев определенно является то, что они могут быть построены быстро и без особых усилий даже бойцами обычной пехоты.

"Хотелось бы, чтобы эти бункеры были, так сказать, модульными, чтобы их можно было легко транспортировать, а также застраивать", — уточнил Кундла.

Фото: postimees.ee

При этом полковник добавил, что оборонительные сооружения значительно повысят стоимость возможного нападения противника, а также дадут Эстонии время для того, чтобы собраться для ответа.

"Непробиваемой защиты не существует, но цена, которую противник должен вложить, чтобы прорвать эту линию обороны, все еще значительно выше, чем то, что ему пришлось бы заплатить сейчас", — заметил Кундла.

Он добавил, что планов по строительству бункеров на побережье для защиты морской границы нет.

"Мы пытаемся строить морскую оборону несколько по-другому. Для этого мы получаем ракеты и закупаем морские мины", — пояснил полковник.

По словам Кундлы, возможное применение противопехотных мин в зоне обороны на данный момент не планируется.

"В настоящее время мы планируем использовать противотанковые мины и мины направленного действия против пехоты. Мины и всевозможные другие средства сдерживания — это та часть, которая будет сопровождать каждый из этих опорных пунктов в случае войны", — уточнил он.

Напомним, Фокус писал, что близкие инфраструктурные связи, такие как Балтийская железная дорога, а также общая электросеть позволяют Эстонии, Латвии и Литве выстраивать общую оборону против РФ.