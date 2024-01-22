"Людей и так не хватает": в Нацполиции объяснили, почему не смогут раздавать повестки без ТЦК

Правоохранители, как отметил председатель Национальной полиции Иван Выгивский, сейчас выполняют свои обязанности, в том числе и несвойственные полиции функции — стоят на блокпостах.

У полиции нет дополнительных ресурсов для того, чтобы во время мобилизации раздавать повестки военнообязанным. Иван Выгивский, глава Национальной полиции Украины, сообщил в интервью "РБК-Україна" подробности.

Он раскритиковал идею о том, что полицию необходимо мобилизовать и без привлечения ТЦК обязать раздавать повестки. По его словам, правоохранители максимально способствуют установлению местонахождения уклонистов, а также способствуют их доставке в соответствующие учреждения. Совместные наряды и вручение повесток чиновник назвал дополнительной нагрузкой.

"У нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского", — пояснил он.

Глава Нацполиции отметил, что представитель ведомства и так стоят на блокпостах, что увеличивает нагрузку на работу структуры в целом. Полицейские выполняют свои обязанности, в том числе и несвойственные полиции функции.

Иван Выгивский добавил, что полицейские помогать готовы, но лично физически ходить раздавать повестки не будут, по крайней мере до определения необходимых законодательных норм. По его словам, если законом будет установлена норма вручения повесток полицейскими, людей не хватит.

Назвал он и количество правоохранителей, которые сейчас работают. Ежесуточно действуют около 7 тысяч нарядов. К ним задействованы более 20 тысяч полицейских.

"Фактически у нас в строю 98 тысяч полицейских. Из них чуть более 20 тысяч — женщин", — пояснил Выгивский.

Мобилизация в Украине

В Минобороны 19 января пообещали выдавать украинцам меньше повесток. В ведомстве уже провели верификацию данных в электронном реестре военнообязанных "Оберіг". Из реестра была удалена неактуальная информация и дубликаты. Данные о призывниках позволят снизить количество выдаваемых повесток. Минобороны анонсировало производство электронного кабинета для военнообязанных после принятия соответствующего законопроекта в Украине. Этот кабинет позволит гражданам актуализировать свои данные для ТЦК.

Напомним, 17 января стало известно, кого из мужчин призовут в ВСУ через службу занятости. Государственная служба занятости будет помогать мужчинам трудоустроиться в ВСУ.