На кадрах, опубликованных в социальных сетях, минный тральщик HMS Chiddingfold таранит HMS Bangor, стоящий в доке бахрейнского порта.

Великобритании, ключевому союзнику США, предстоит проверить состояние своего военно-морского флота в преддверии масштабных учений НАТО. Все из-за того, что на днях в Ближневосточном регионе произошло столкновение двух военных кораблей. Об этом пишет Newsweek.

В минувшее воскресенье представительница Консервативной партии Великобритании Пенни Мордонт заявила, что военно-морской флот Великобритании и его союзников "должны идти в ногу с растущими возможностями других стран".

В противном случае, объяснила она, британские интересы не будут обеспечены.

В пятницу, 19 января, представители Вооруженных сил Великобритании сообщили, что два минных тральщика столкнулись в порту Бахрейна, но обошлось без пострадавших. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как HMS Chiddingfold таранит в HMS Bangor, стоящий в доке.

Столкновение британских кораблей в порту Бахрейна

Британский контр-адмирал Эдвард Альгрен сообщил, что в итоге обошлось без пострадавших, но некоторый ущерб все же нанесен. Он объяснил, что причины произошедшего выясняются и что, несмотря на высокие стандарты подготовки, подобные случаи все же бывают. Будет проведено тщательное расследование.

Сотрудник британского Совета по геостратегии Уильям Фрир заявил, что инцидент подчеркивает некоторые ошибки, лежащие в основе оборонных закупок не только Великобритании, но и НАТО. Он отметил, что Альянсу необходимо инвестировать и наращивать свою военную мощь, чтобы сдерживать враждебные страны, которые инвестируют средства в оборонные бюджеты.

Западные эксперты в целом говорят, что российский военно-морской флот понес ущерб за время полномасштабной войны в Украине. Вместе с тем подводные лодки РФ представляют грозную силу.

Китай также вкладывает значительные ресурсы в развитие МВФ, за несколько лет масштаб китайского флота увеличился в разы. США и их союзники отдают себе отчет в том, что в количественном отношении у Китая с его 370 кораблями и подводными лодками крупнейший флот в мире.

Напомним, что появление у Китая нового союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе СМИ назвали ударом по интересам США.

Также сообщалось, что США усилят Японию 400 крылатыми ракетами Tomahawk. Стоимость контракта на поставки дальнобойного оружия оценивают в 2,35 млрд долларов.